Lendemain du Magal et férié : L’État suscite des critiques et complique le retour des pèlerins

La décision des autorités de ne pas déclarer férié le lendemain du Grand Magal de Touba continue d’alimenter les réactions. Alors que de nombreux fidèles s’attendaient à une mesure exceptionnelle permettant de prolonger le séjour dans la ville sainte, le maintien de la journée de travail a contraint des milliers de pèlerins à quitter Touba dans l’urgence afin de regagner Dakar et d’autres localités.

Dès la nuit du Magal, les sorties de Touba ont enregistrées un important trafic. De nombreux travailleurs et agents de l’administration ont écourté leur séjour pour être présents à leurs postes, provoquant une forte affluence dans les gares routières et sur les routes.

Pour plusieurs observateurs, cette situation aurait pu être atténuée si les autorités avaient décidé de déclarer exceptionnellement fériée la journée suivant le Magal, comme cela avait déjà été le cas à certaines occasions sous l’ancien président Macky Sall. Cette comparaison revient régulièrement dans les commentaires, même si aucune obligation légale n’impose une telle mesure.

Des voix critiques sur les réseaux sociaux estiment que l’administration du président Bassirou Diomaye Faye a « raté une occasion » d’envoyer un signal en faveur des pèlerins mourides, en leur permettant de rentrer dans de meilleures conditions et en réduisant la pression sur les infrastructures de transport.

Au-delà de l’aspect symbolique, plusieurs critiques soulignent que le maintien de la reprise des activités a entraîné des déplacements massifs concentrés sur une courte période, augmentant les risques d’embouteillages, de fatigue au volant et d’accidents sur les principaux corridors routiers.

La décision a également relancé le débat sur la prise en compte des grands événements religieux dans l’organisation du calendrier administratif. Certains estiment qu’un jour supplémentaire aurait facilité le retour progressif des fidèles tout en limitant les perturbations liées aux déplacements. D’autres rappellent toutefois que la proclamation d’une journée fériée relève d’une décision discrétionnaire des pouvoirs publics et qu’elle doit concilier les impératifs économiques, administratifs et sociaux.

En attendant une éventuelle réaction des autorités, cette séquence nourrit les discussions sur la gestion des grands rassemblements religieux et sur les mesures susceptibles de mieux accompagner les millions de fidèles qui effectuent chaque année le déplacement à Touba pour le Grand Magal.