Limitation des mandats…Cissé Kane Ndao sur les traces de Dionne

DE LA LIMITATION DES MANDATS DES POUVOIRS EXECUTIFS DANS LE MONDE

La question de la limitation des mandats a soulevé un débat de fond qui ne doit pas virer à la polémique. Il s’agit de replacer l’intervention du Premier Ministre dans son contexte pour comprendre à quels pays il faisait allusion.

« Comparaison n’est pas raison », a-t-on coutume de dire. La démocratie au Sénégal est une réalité intangible qui place notre pays dans le peloton de tête des démocraties majeures à travers le monde ; Après trois alternances et une stabilité politique dont le dynamisme explique la vigueur des débats parmi lesquels celui qui nous intéresse, nous ne pouvons comparer notre pays à des nations à travers le monde où la démocratie en est à ses balbutiements, et le respect de ses grands principes une exception.

C’est ce qui explique que nous devrions en abordant ce thème non pas citer des pays que le Sénégal dépasse de loin dans ce domaine, mais évoquer plutôt la situation des pays phares devant notre pays, et qui constituent des modèles de démocratie et de développement qui devraient nous inspirer plus d’efforts, de solidarité et de détermination pour parvenir rapidement à l’émergence.

Le débat sur la limitation des mandats devrait ainsi être mené en citant en référence ces pays, car, faut-il le souligner, le développement économique et social dans ces états a été permis entre autre par un système politique reposant sur une démocratie dynamique garantissant toutes les libertés de pensée et d’action en la matière.

Je m’en vais pour cela prendre exemple sur les pays de l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Dans la grande majorité de ces 34 pays qui ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché, le chef de l’exécutif est élu par le parlement et son mandat n’est pas limité dans le temps. Dans 55% des cas (19 pays sur 34), les chefs de l’exécutif sont élus par le parlement et ont des mandats théoriques de quatre ans renouvelables, sans limite de nombre de mandats. Nous constatons que c’est la norme dans ces démocraties. A titre d’exemples, Margaret Thatcher a dirigé le Royaume-Uni pendant onze ans, Felipe Gonzalez le gouvernement espagnol durant plus de treize ans (1982 – 1996) et au Luxembourg, Jean-Claude Junker a même tenu les rênes du Grand-Duché pendant près de 19 ans (1995 – 2013).

En Allemagne et au Canada aussi, le nombre de mandats de l’exécutif est illimité.

Elevons le débat dès lors, et parlons de notre pays en le plaçant parmi les nations où sa place figure. Et parlons de notre système politique en comparaison avec celui des pays majeurs qui sont les références en la matière.

Dans un tel contexte, toute polémique n’aura aucune raison d’être. C’est dans la lucidité et l’objectivité que les grandes questions doivent être abordées, pour l’intérêt supérieur de notre pays en effet.

Quand le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE parle du Sénégal, il le compare aux plus grands pays de ce monde, et fait implicitement aussi référence à leurs meilleures pratiques économiques et politique ; pour le cas de la limitation des mandats des pouvoirs exécutifs dans le monde, c’est le cas aussi.

Cissé Kane NDAO

Président A.DE. R