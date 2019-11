Au-delà du Président de la République

L’histoire de notre pays montre que les propositions que j’ai faites relatives à l’élection du Président de la République dépassent largement cette Institution la plus prestigieuse de notre Pays.

En effet je disais qu à partir de la proclamation de la liste des Candidats par le Conseil Constitutionnel, le Président en exercice et candidat à sa succession ne devrait plus avoir la possibilité de prendre certaines décisions comme :

– décaisse de fonds publics,

– affectation de hauts fonctionnaires civils ou militaires,

– contrats à incidence financière, la liste n’est pas exhaustive.

Mais, et c’est cela le mérite d’une réflexion à haute voix, mon frère Matar Ndiaye chargé des Finances du RAPEL me dit qu’il ne faut pas s’arrêter à ce niveau seulement. Les Maires et Présidents de Conseil Départementaux sont aussi concernés.

Dans cette logique, il faudrait aussi limiter leur pouvoir. Nous savons tous que le foncier et autres avantages que donnent la posture de Maire sont exploités par certains élus à des fins électoralistes.

Alors au-delà du Président de la République, cette réforme doit aussi concerner les autres élus.

Et puisque les élections territoriales pointent à l’horizon, c’est l’occasion pour les politiques que nous sommes, de prouver que nous nous battons pour servir notre peuple et non nous servir de notre peuple pour satisfaire nos ambitions et intérêts personnels

Serigne Mbacké Ndiaye

Président de la CLP et

Coordonnateur du RAPEL