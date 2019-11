LINGUÈRE : 182 ménages bénéficient de 30 millions de francs

La ville de linguère a accueilli le programme national d’appui à l’émergence des familles et l’insertion des jeunes pour une session de formation de deux jours. Ainsi, 182 ménages vont bénéficier une manne financière de 30 millions de francs cfa pour une durée de 5 ans. Les bénéficiaires sont sélectionnés dans les communes de Sagatta djolof , Mboula , et la commune de Dodji . Selon le coordonnateur national, Valdiodio Ndiaye, ce programme d’appui à l’émergence des familles productives et l’insertion des jeunes diplômés sortis des centres d’enseignement technique et de la formation professionnelle est financé par le gouvernement du Sénégal et le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) étalé sur une durée de cinq ans. Pour l’adjoint au préfet, Salif Bâ qui a présidé l’ouverture de cette session de formation de deux jours, ce programme vise l’autonomisation économique des femmes et des jeunes et vient renforcer également les bourses de sécurité familiale. Cependant, l’exécutif départemental invite la mission de la Bourse économique a un suivi et une pérennisation du programme afin que les bénéficiaires puissent gérer leurs activités et qu’il y ait une autonomisation des femmes et des jeunes. Rappelons que ; ce programme intervient dans les régions de Louga, Saint Louis, Matam, Thiès et Fatick.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn