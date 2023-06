« L’intellectuel qui ne condamne pas l’appel à l’insurrection…se mue en politicien de circonstance »

Des fondements philosophiques sur lesquels inscrire son positionnement après la chienlit…Par Daouda Ndiaye

La situation qui prévaut actuellement au Sénégal, après les évènements très regrettables de ces derniers temps, n’est guère facile pour des intellectuels (je n’aime guère ce mot, il est simplement employé ici à dessein, pour me permettre de me positionner).

Sans revenir sur les circonstances ayant conduit aux troubles, ce qui ne m’empêche nullement de noter, pour moi, certaines erreurs ont pu être commises par Macky Sall à l’exemple de la radiation de Sonko des impôts.

Il en est pareillement, face à lui (Sonko) il s’est toujours comporté en leader de BBY, et non comme le Chef de l’Etat gardien des Institutions de la République, avec toute la neutralité qui sied à sa fonction.

Cependant, qu’il faille critiquer, accuser, condamner ou encore être contre Macky Sall (pourquoi pas). A des degrés différents, nous avons presque tous, au moins une raison d’intenter contre lui, un procès en sorcellerie durant son magistère. Pour autant, cela devrait-il être une raison pour ne pas se dresser pour dire non, lorsque les fondements de la République sont menacés ?

Il n’est aucunement dans mon esprit, ou dans entendement de déresponsabiliser Macky Sall de quelque manière, puisqu’il est le Chef de l’Etat, gardien des institutions et en l’espèce gardien de la sécurité et de la tranquillité publique ; tout comme il doit veiller sur la préservation des biens publics ou privés.

Autrement, si l’Etat est secoué dans ses fondements, il est, selon moi, celui qui doit tirer en premier les enseignements ou conclusions qui s’imposent.

Après la chienlit de ces derniers jours, il est permis de relever un certain paradoxe chez des intellectuels, dans l’appréciation des évènements pour situer d’éventuelles responsabilités.

En d’autres situations, ou circonstances, pareille attitude a pu être observée, dans la manière dont les évènements sont considérés par certains intellectuels. Ce qui pourrait laisser penser à une nouvelle race ou classe d’intellectuels dans l’intelligentsia sénégalaise. Avec des prises de position plutôt motivées par des convictions politiques. La cause de ma réflexion s’inscrit dans ce registre.

Le Sénégal a toujours connu des politiciens intellectuels, ou des intellectuels politiciens. Ceux-ci revendiquaient leur appartenance à un groupement politique, ce qui est loin d’être le cas de ces intellectuels « apolitiques », mais très politisés par adhésion à des idées, ou par sympathie à une personne ou à un parti politique. Et les dernières prises de paroles de certains d’entre eux confirment mes affirmations.

L’« inintellectuel » comme moi est déphasé de constater chez certains intellectuels une amnésie doublée d’une cécité sur des faits assez présents, et très prégnants dans notre conscient, comme dans notre subconscient individuel ou collectif pour être oubliés si rapidement.

Toutefois, même si je ne les approuve aucunement, je reprends à mon compte cette phrase que l’on prête à Voltaire « je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ».

Comment expliquer une telle dérive intellectuelle de ne pas constater et de ne pas condamner, lorsque, le temple du savoir et de la connaissance (l’université), ou encore ce haut de la transmission du savoir et de la connaissance est saccagé, brulé et vandalisé ?

En pareil cas, il ne peut y avoir un silence qui pourrait être interprété comme une manière implicite de cautionner ou de légitimer, de tels actes. A défaut de les dénoncer vigoureusement, nul intellectuel ne devrait rester sans s’indigner publiquement.

Seulement, en se définissant ou en se déterminant comme intellectuels objectifs, condamner les débordements de quelques bords qu’ils puissent venir, était attendu d’eux. Et surtout ceux qui sont en partie à l’origine des troubles ou les ont commandités.

Pour moi, il incompréhensible venant d’un intellectuel averti de taire des faits aussi graves dans une République lorsque, un appel à l’insurrection, dont on ne mesure aucunement les conséquences futures, est donné. Ou encore, lorsque des biens publics sont saccagés, ou des représentants de l’Etat sont violentés.

Pourtant, il n’échappe pas à ces intellectuels comme disait Jean-Paul Sartre que « la violence n’est pas un moyen parmi d’autres d’atteindre la fin, mais le choix délibéré d’atteindre la fin par n’importe quel moyen ». Pareille manière de s’exprimer ou de revendiquer ses droits dans une démocratie est la négation du résultat pourtant recherché.

Comme nul ne peut affirmer ne pas être au courant, taire certains débordements ou encore minorer ou nier la responsabilité de certains des acteurs politiques, c’est en être complice. Dire cela n’est point une manière radicale de les indexer, mais plutôt de caractériser une attitude en inadéquation avec un rôle que l’on entend revendiquer.

Ainsi, en feignant de constater ou de faire constater la réalité objective par amnésie (sans doute) passagère, l’intellectuel qui se mue en politicien de circonstance devient par émotion, ou par sentiment ou encore par adhésion à une idéologie politique, intellectuellement corrompu.

Attitude très regrettable chez quelqu’un censé être équidistant de la clameur populaire, autrement qui doit être à distance équitable pour apprécier et prendre objectivement position.

Si par miracle, leurs idées ou leurs positionnements devaient être suivis majoritairement par la population, certains observateurs devraient être inquiets, en gardant à l’esprit la pensée de Jacques Prévert selon laquelle « il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes », surtout à proximité d’un gazoduc en fuite.

Aussi, un intellectuel se réclamant, héritier de la pensée, de la philosophie ou encore de l’engagement des Cheikh Anta Diop, Victor Hugo, André Malraux, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre, Léopold Sédar Senghor, Wole Soyinka, Émile Zola, ou Voltaire, pour ne citer que ceux-ci, ne peut aucunement ne pas avoir une position équilibrée pour situer des responsabilités.

Contrairement à certains intellectuels, je suis pour un état fort, et des institutions fortes, et point pour un homme ou une femme forte. De même, je suis du côté de l’ordre, à savoir de l’application de la légalité républicaine. De plus, je suis et je serais toujours du côté de ceux qui veillent ou cherchent à maintenir l’ordre, ou encore veillent sur la préservation des biens publics ou privés.

Qu’il soit excusé à l’« inintellectuel » d’être aux antipodes de certains intellectuels, puisqu’il n’est plus grave erreur que de demander à l’Etat de mollir, de céder, de ne pas utiliser au besoin la force, en exerçant une violence légitime, et proportionnée sur les individus pour faire respecter la loi, ou encore lorsqu’il insinue de reculer face à une personne ou à un groupe de personnes fortement politisé. Satisfaire de telles demandes c’est affaiblir les institutions pour toujours.

Dire cela n’implique aucunement soutenir Macky Sall, c’est seulement une adhésion circonstancielle pour accompagner et appuyer un état puissant ou fort. De plus, prendre pareille position est l’expression de mon attachement à la démocratie, à la justice au sens large et à l’Etat de droit.

Il me sera rétorqué Macky Sall fut le premier à ne pas respecter l’Etat de droit, je le concède. En opposant toutefois à ceux-ci l’argument selon lequel « le Président de la République n’est pas un citoyen comme les autres dans notre pays, comme dans aucune démocratie » (Jacques Chirac). D’autant que, notre arsenal juridique ne le met pas à l’abri de toute poursuite même après la fin de son mandat.

La jeune république sénégalaise se construit démocratiquement. Aussi regrettables, et condamnables que puissent être les évènements que nous venons de vivre, ils participent de la construction, et de la consolidation de notre démocratie.

Elle va encore passer par des phases difficiles, puisque « la démocratie ne va pas de soi. Il faut se battre pour elle chaque jour, sinon nous risquons de la perdre. La seule arme dont nous disposions est la loi » (Paul Auster), mais surtout avec une application équitable et sans faille. C’est ce que résume d’une autre manière Jacques Derrida lorsqu’il dit « l’historicité, la perfectibilité infinie, le lien originaire à une promesse font de toute démocratie une chose à-venir », comprendre à construire.

Bien volontiers, je reconnais, au sortir de ces heurts l’image de la démocratie est affectée très sérieusement. Seulement, comme toute démocratie celle du Sénégal se construit, je souhaite ardemment une fois les faits analysés, les responsabilités situées que des mesures soient prises pour avancer. En ne dédouanant personne, comme ont essayé de le faire certains intellectuels.

Il ne faut nullement minorer les faits, cependant même à les regretter et à les condamner très sérieusement, ils sont parfois consubstantiels au fonctionnement des états démocratiques modernes. Puisque souvent, ils sont la conséquence de troubles nés d’une contestation, d’une revendication ou d’une manifestation populaire constitutionnellement garantie qui dégénère.

Les dirigeants allemands, américains, anglais ou français, Etats ayant un système démocratique plus évolué, plus ancré ou plus solide seront de mon avis.

Daouda Ndiaye