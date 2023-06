L’IRAS exige toutes la lumière sur les manifs de juin 2023

Fidèle à ses principes fondamentaux, L’INITIATIVE de Réflexions et d’Actions ( IRAS) , contre toute violation de notre constitution pour une illégale troisième candidature à la présidentielle de 2024 , exige la lumière sur les douloureux et dramatiques évènements qui ont endeuillé le peuple sénégalais et terni l’image de notre pays , de notre république et de notre démocratie dans le concert politique des nations eprises de droits et de libertés.

Ainsi l’IRAS demande la stricte application de la loi contre les auteurs et les commanditaires de ces actes de violence et de vandalisme qui ont dangereusement ébranlé la stabilité sociale , économique et politique du Sénégal dans toutes ses dimensions.

L’IRAS condamne , par ailleurs la transformation du siège du parti socialiste en base arrière pour des nervis sans foi ni loi .

Elle exige de la direction que toute la lumière soit faite pour que les responsables socialistes impliqués dans cette honteuse , abjecte et criminelle opération soient dénoncés et sanctionnés proportionnellement à la gravité de la souillure faite à l’héritage des pères fondateurs .

Ensuite l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes refuse de rester sans voix face aux nombreuses et arbitraires arrestations d’opposants et de journalistes emprisonnés sous de fallacieux chefs d’accusation et par conséquent exige leur libération immédiate et et sans condition.

Enfin l’IRAS lance un pressant appel aux partis , aux syndicats de la gauche plurielle , à nos vaillantes diasporas et à toutes les forces vives nationales à la construction d’une passerelle juste , solide et solidaire .

Elle les invite à rompre les amarres avec BBY et présenter un candidat socialiste pour un sursaut national contre les dérives liberalistes faites de scandales financiers ( fonds covid ) , fonciers ( Ouakam ) , économiques ( contracts petroliers et gaziers ) , judiciaires ( affaires Karim Wade et Khalifa Sall contre l’etat et Mame Mbaye Niang et Adji Sarr contre Ousmane Sonko) et politiques ( parrainage et exlusion de candidats à la présidentielle de 2019 et des législatives de 2022 ) jamais atteints au Sénégal .

Fait à Dakar

le 15 juin 2023