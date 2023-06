Aly Ngouille Ndiaye lance officiellement le salon de l’agriculture

Le Ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire ( MAERSA) Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, a procédé, ce vendredi 16 juin 2023 à partir de 9h, à l’hôtel TerrouBi, au lancement officiel du salon de l’agriculture DAKAR’AGRI prévu du 23 au 27 octobre 2023 à Dakar.

Le lancement a vu la participation de plusieurs hôtes de marque. Représentants de plateformes et organisations paysannes, chefs de projets, directeurs d’entités, hommes d’affaires, managers du secteur privé comme simples invités.

Les producteurs ont aussi pris part à ce rendez-vous présidé par le MAERSA en présence des partenaires techniques et financiers.

D’ailleurs le représentant pays du FIDA/ Bureau régional Sahel, Monsieur Mateo Marchisio, a parlé pour cette structure et a renouvelé l’engagement des Partenaires techniques et financiers à s’approprier ce salon et à le soutenir pour un franc succès. Prenant la parole,le Ministre Aly Ngouille Ndiaye, a expliqué l’importance du salon DAKAR’AGRI mais, a abordé devant l’assistance, les fondements et raisons qui soutendent cette initiative. Le Ministre de clarifier que ce salon se veut une vitrine et une approche pour mieux valoriser la destination Sénégal, surtout dans le domaine agroalimentaire et technologique. Donnant plusieurs exemples de Banchmarking pour des améliorations dans nos participations à travers les foires et salons internationaux, le Ministre ALY NGOUILLE NDIAYE se dit novateur et créateur de nouvelles approches agricoles et managériales.

Plusieurs enseignements doivent être tirés dans ces foires qui sont mises en œuvre pour nous renforcer en vue d’atteindre la souveraineté alimentaire. Il a annoncé que l’Egypte a offert 500 tonnes de semences blé au Ministère de l’Agriculture du Sénégal (MAERSA). Le salon DAKAR AGRI est prévu du 23 au 27 octobre 2023 à Diamniadio.

Abdou Marie Dia avec MAERSA