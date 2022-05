Liste BBY : Seydou Guèye descend Déthié Fall

Seydou Gueye ne semble pas inquiété par le non respect de la parité sur leur liste nationale, en vue des élections législatives de juillet 2022. Invité de l’émission Grand Jury de la Rfm, il a minimisé l’argument que la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi compte utiliser pour faire invalider leur liste à Dakar. Il a soutenu que Diéthié Fall n’a «aucune qualité» à invalider leur liste.

« Je ne suis pas dans le doute. Je ne veux pas faire une proposition sur des questions ouvertes mais non tranchées. Mais je reconnais l’autorité des instances et des institutions pour trancher ce type de litige. La liste qui est en compétition est celle des titulaires qui n’est jamais épuisée puisse personne ne va remporter la totalité de la liste nationale. Et comme c’est la règle, les suppléments qui vont prendre le relais si jamais telle était la situation, viendront à concurrence des 53 qui sont inscrits sur la liste des titulaires avant qu’on puisse solliciter un suppléant», a-t-il expliqué.

A l’en croire, ceci n’est pas un gros problème. « C’est une bataille entre les listes. Et ça préfigure de ce que ça devrait être en termes de ferveur électorale de la campagne. Mais je pense que du point de vue de notre liste, ce qui est en cause, c’est certainement la liste des suppléments. Et il y a une jurisprudence. On laissera ça aux juristes. Diéthié Fall n’a aucune qualité pour invalider notre liste. Son droit s’est limité à constater et à exercer son recours», rajoute M. Guèye repris par Pressafrik.