Habib Niang remet 400 baux aux habitants de la cité Diobene

Les habitants de la cité Diobene (ex Viviane Wade) vont désormais dormir d’un sommeil paisible. Pour cause, ces habitants qui occupaient un quartier flottant depuis plus de 25 ans viennent de bénéficier de baux gratuitement de la part du Président de la République Macky Sall.

En effet, ces populations ont longtemps attendu ce grand moment, grâce à la diligence du chef de bureau du cadastre de Guédiawaye, monsieur Habib Niang, puisque c’est de lui qu’il s’agit. Pendant près de deux bonnes années, Habib Niang n’a ménagé aucun effort pour l’aboutissement de ce dossier. Selon lui le chef de l’Etat depuis son accession à la tête du pays lutte contre les inégalités sociales.

« Je suis très honoré d’être la aujourd’hui aux cotés de la population de la cité Diobene (ex Viviane Wade), pour cette journée de prières et de remerciements dédié au Président de la République Macky Sall, qui depuis 2012, a amorcé une politique sociale, qui se traduit par des instructions à tous les niveaux afin de réduire les inégalités sociales ».

En effet, ces populations ont construit des habitations sur le site, devenu quartier, depuis plus de 25 ans, sans titres, malgré d’importantes mises en valeur réalisées.

« C’est aussi le moment de saluer la pertinence du nouveau concept « Jooko ak Macky » qui a permis au Président d’être saisi par les populations de Guédiawaye particulièrement celle de la Cité Diobene. A la suite de cela, le Chef de l’Etat a donné des directives fermes au service des Impôts et Domaines pour la régularisation par voie de bail de prés 400 logements au grand bonheur des habitants »magnifie monsieur Niang.

« En ma qualité de chef de service du Cadastre de Guédiawaye, j’ai participé à l’aboutissement de ce dossier, car je pense que les services de l’Etat sont au service de la population. Au niveau du cadastre nous avons transmis tous les documents qu’il faut et ce fut le cas pour tous les autres services » rappele le chef de bureau du cadastre de Guédiawaye .

Le problème de titre foncier cause énormément de problèmes « Aujourd’hui encore le Président Macky Sall a résolu un problème qui a traversé trois Républiques, il faut rappeler que le problème de titre foncier fait partie des plus grand litiges et contentieux auxquels nous sommes confrontés chaque jour dans nos services ».

Avant de terminer l’homme fort de Thiés a promis à son tour d’offrir les frais de quittance pour le dépôt des baux aux populations.

« Pour ma part, je m’associe à la population de la cité Diobene pour remercier le Président Macky Sall pour avoir octroyé des baux à plus de 400 parcelles. A la suite du président Macky Sall, je vous offre à titre gratuit les frais de quittance pour le dépôt des baux « promet-il.

Le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt monsieur Racine Talla a salué et félicité Habib Niang qui a donné la bonne solution pour la résolution de ce problème.

Les habitants de la cité dionbene quand à eux ont remercié le président Macky Sall, et monsieur Habib Niang, et ont promis de l’accompagner pour les élections législatives du 31 Juillet 2022 prochain et pour 2024.

La cérémonie a été clôturé par la remise de cadeaux à monsieur Niang et monsieur Talla pour service rendu.