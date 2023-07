Litige autour du site du nouvel hôpital de Tivaouane

La famille d’El Hadji Massamba Sall, propriétaire du site de 6 ha qui abrite les chantiers du nouvel hôpital El Hadji Malick Sy de Tivaouane, est très en colère. Elle l’a exprimée de vive voix lors d’une déclaration sur le site. Selon Mamadou Lamine Niang qui a porté sa voix, les travaux de construction ont connu une grande avancée alors que les négociations sur les indemnisations sont au point mort.

Et dans le cas d’espèce, dit-il, toutes les procédures en matière de droit foncier ont été biaisées. Ils ont occupé le site et arraché arbres et plantations avant d’informer le propriétaire en dernier ressort. « Nous avons rencontré qui de droit, mais c’est comme s’il s’agissait d’une escroquerie organisée par les autorités municipales et administratives pour s’emparer des terres du défunt El Hadji Massamba Sall », râle-t-il.

Selon L’As qui donne l’information, depuis la séance de validation sociale avec les populations, la famille Sall peine à rencontrer les autorités en charge du dossier. Le pire, dit-il, la famille Sall ne détient actuellement aucun document administratif concernant le site si ce n’est la délibération du conseil municipal qui date de septembre 2021.

D’après Mamadou Lamine Niang, la famille a rencontré le maire, le préfet, le cabinet d’audit en charge de l’impact environnemental, le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), bref toutes les entités impliquées dans ce projet, mais ils refusent de leur remettre les procès-verbaux de réunions. Il alerte l’opinion que si rien n’est fait, la famille Sall sera obligée de commettre un avocat pour enclencher un contentieux juridique. D’ailleurs, M. Niang révèle qu’un huissier de justice est déjà commis à cet effet pour constater l’état d’avancement des travaux.