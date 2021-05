La réunion publique à l’initiative de la plateforme « Jogg Jotna » sur l’affaire des 18 hectares de Nianing a été interdite par le préfet de Mbour. Mor Talla Tine justifie sa décision par le risque de troubles à l’ordre public. Guy Marius Sagna de « Frapp France Dégage » et Kilifeu de Y en à marre étaient parmi les invités de ce dimanche.

Pour Joseph Pascal membre du « Jogg Jotna », Maguette Sène doit leur présenter les trois (3) personnes qui ont signé cette convention sur les 18 ha objet de litige. Et selon le maire, c’est un projet touristique qui est mis en branle et tout se fait dans la plus parfaite transparence. Mais il indique que le blocage aujourd’hui autour de ce site se trouve au niveau de la Direction des Eaux et Forêt.