Liverpool en rogne après les insultes racistes contre Sadio Mané

Sadio Mané, Naby Keita et Trent Alexander-Arnold ont été visés par des insultes racistes après la défaite de Liverpool(1-3) face au Real Madrid. Une situation que dénonce Liverpool.

« Une fois de plus, nous parlons malheureusement d’odieuses insultes racistes au lendemain d’un match de football. C’est totalement inacceptable et ça doit cesser », a indiqué le club anglais dans un communiqué.

Sur leurs derniers post sur les réseaux sociaux, Trent-Alexander Arnold, Sadio Mané et Naby Keïta, ont reçu des émojis de singe. « En tant que club, nous offrirons à nos joueurs tout le soutien dont ils auront besoin. Nous travaillerons aussi avec les autorités compétentes pour identifier, et si possible, poursuivre les personnes responsables », poursuit le communiqué.

Le club finit le communiqué par s’en prendre aux organes de modération des réseaux sociaux : « Nous savons que ce ne sera pas suffisant, tant que les mesures préventives les plus fortes possibles ne sont pas prises par les réseaux sociaux et les organes de réglementation qui les dirigent. »