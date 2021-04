Qui prendra la mairie de Dakar : Pouvoir ou Opposition ?

Les élections locales maintes fois reportées se tiendront finalement au mois de janvier prochain. C’est-à-dire en 2022. Entre pouvoir et opposition, la bataille sera rude pour les mairies. L’opposition ragaillardie par les dernières manifestations violentes connues par le Sénégal, se sent d’ores et déjà en position force. La bataille pour la conquête de Dakar va être âpre. En effet, les élections locales pointent leur nez mais déjà les questions fusent. Qui pour la mairie de Dakar ? Le pouvoir, c’est-à-dire Benno Bokk Yaakar (BBY) ? L’opposition, c’est-à-dire la coalition Taxawu Sénégal, Pastef, le Parti démocratique sénégalais (PDS) ou un parti membre du CRD ou alors du FRN ? Où alors, peut-être un candidat indépendant ?

Depuis plusieurs années, le parti au pouvoir a toujours perdu la mairie de Dakar. Lors des élections locales de 2009, le PDS alors au pouvoir, avait perdu la mairie de la ville de Dakar, en 2014, c’était au tour de l’Alliance pour la République (APR-parti présidentiel) de se faire laminer dans la capitale. Et cette donne écarte l’APR et la coalition BBY de la course pour la conquête de la mairie de Dakar. Aucun ministre-maire de BBY comme Abdoulaye Diouf ou même un ministre comme Seydou Guèye ou responsable politique comme Moussa Sy, ne pourra être maire de Dakar. Ils seront battus.

Ainsi la mairie de Dakar aura un locataire indépendant ou un opposant…Mais qui ? Si Khalifa Sall se représente, il peut doubler la mise. Mais seulement si l’Etat le laisse se représenter. Il faut dire que Taxawu Sénégal dispose d’une alternative, en investissant Barthélémy Dias, le maire de la commune Mermoz – Sacré-Cœur. Connu pour sa fougue et sa détermination à lutter jusqu’au bout contre le régime du Président Macky Sall, Barthélémy Dias dispose de plusieurs atouts.

Quoi qu’il en soit, il va être difficile pour la mouvance présidentielle d’avoir un candidat crédible, consensuel dans la bataille pour la conquête de la mairie de la ville de Dakar. Le camp présidentiel a fortement réduit ses chances, après le limogeage surprenant d’Amadou Ba de son poste de ministre, alors que d’aucuns le voyaient comme étant celui qui conduira l’APR, BBY aux prochaines locales dans la ville de Dakar. Des responsables comme Abdoulaye Diouf Sarr, Seydou Guèye, Moussa Sy…qui manquent de charisme, n’auront aucune chance face à l’opposition ou un candidat indépendant crédible.

La bataille pour la conquête de la mairie de la ville de Dakar ? La mouvance présidentielle est vraiment mal partie.

