Locales 2022…Ansoumana Dione met au défi Diouf Sarr

Ansoumana Dione (à gauche) et le ministre Abdoulaye Diouf Sarr (à droite)

Locales de 2022 à Dakar : qui connait le Programme d’Abdoulaye DIOUF SARR ? (Par Ansoumana DIONE)

Qui peut m’édifier véritablement sur le Programme d’Abdoulaye DIOUF SARR, candidat aux élections locales de 2022, pour la Mairie de Dakar ? A l’entendre parler, l’on sent nettement qu’il n’est intéressé que par le statut de Maire de la Capitale. « Dakar a besoin d’hommes compétents et non pour faire face à l’Etat. » Avec un tel discours monotone, qu’il ne cesse de répéter dans ses sorties, en public, comment pourra-t-il espérer sortir victorieux, au soir du 23 janvier 2022 ?

Abdoulaye DIOUF SARR se croît être compétent, alors qu’il est incapable d’apporter la moindre solution à l’errance des malades mentaux à Dakar, même étant Ministre de la Santé et de l’Action Sociale. Justement, demandez lui ce qu’il fera avec fléau, vu ses multiples conséquences néfastes sur l’environnement, le cadre de vie et au plan sécuritaire ? Abdoulaye DIOUF SARR n’a pas de programme, pour ces locales et cela est très grave, surtout pour le Président Macky SALL.

Si Abdoulaye était un bon Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, surtout pour les couches vulnérables, il pouvait avoir à ses côtés, les associations évoluant dans ce secteur. D’ailleurs, qui l’a vu ou entendu parler des personnes vivant avec un handicap, victimes de troubles mentaux ou de toxicomanies ? En tant que candidat à la Mairie de Dakar, il ne peut même pas se prononcer sur des sujets concernant la santé, ce qui prouve qu’il ne sera pas, du tout, le Maire de Dakar.

Rufisque, le 29 décembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)