Locales 2022 : Le programme écologique et sportif de Bougane pour…

La mairie de Mermoz Sacré cœur lancera un concept écolo : une famille, un arbre. Cette initiative permettra dans le long terme d’avoir une commune verte avec également la possibilité d’avoir des espaces et jardins bien aménagés dans le périmètre communal.

– Sur le plan sportif

La commune mérite d’avoir une grande équipe de football et le renforcement de notre équipe de basketball. Tous les terrains ( basket et football) seront réhabilités et entretenus aux fais de la mairie. Les terrains de football non clôturés dans les quartiers seront aménagés avec le concours de partenaires privés et dotés de pelouses synthétiques.

Bougane Gueye Dany