Locales 2022…les femmes réclament plus de sièges

La Ville de Dakar et le Réseau International des Femmes de Métropolis Antenne de Dakar (RIFAD) organisait un séminaire de renforcement des capacités des femmes conseillères en leadership et en prise de parole en public les 02 et 03 juin derniers .

L’actuel maire de Dakar et les participantes ont pointé du doigt que la sous représentativité des femmes au niveau des collectivités. Sur les 558 communes, seules 15 sont actuellement dirigées par des dames tandis que 2 des 45 Conseils départementaux sont présidés par la gente féminines.

Elles souhaitent qu’au sortir des élections locales de janvier 2022, il y ait un plus grand leadership féminin à la tête des collectivités. Elles demandent aux partis politiques d’encourager et de favoriser les candidatures féminines. En outre, elles les exhortent à renforcer leur leadership au niveau local et à être solidaires entre elles.