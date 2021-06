Transferts d’argent : 30.000 prestataires menacés

Concurrence déloyale sur les transferts Wave-Orange : Les 30 000 prestataires, qui risquent de perdre leurs emplois, dénoncent.

Pour ne pas sombrer, les prestataires ont saisi l’ARTP pour une intervention urgente. Voici, l’intégralité de leur lettre.

« Je viens par ce mail plaindre contre Orange Money (OM) et Wave pour leur concurrence déloyale sur le marché du transfert d’argent au Sénégal.

En effet, ces deux opérateurs risquent d’amener plus de 30 000 jeunes entrepreneurs sénégalais au chômage. Ces deux opérateurs (OM et Wave) donnent :

un plan de commissionnement désastreux qui ne permet pas aux prestataires de subvenir à leur charges liés à leurs personnels, leur loyer, leur connexion. Ce qui est déplorable.

des changements de contrat à tout moment qui les lie avec le prestataire sans consultation de la 2 ème

des services gratuits non commissionnés comme les ventes de woyofal, des transferts,

des arnaques permanentes sans suites de la part des opérateurs sans solutions de ses opérateurs, sans remboursement,

des coupures de contrats à l’encontre nos collègues prestataires.

Le but de nos correspondances est de nous aider avec ces opérateurs, qui ne respectent plus les lois du marché en concurrence pure et parfaite à fixer des tarifs minimums éligibles, raisonnables et respectés par tous les opérateurs disponibles et un commissionnement approprié afin de sauvegarder le métier de prestation de service au Sénégal.

Nous vous sollicitons aussi à contraindre ces opérateurs de ne plus changer les contrats sans l’aval des deux parties prenantes ».

Signé : Cheikh Niang, Prestataire