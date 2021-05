Locales 2022 : un intrus qui va faire mal à…Khaf et Barth

Au Sénégal, les prochaines élections locales sont sur toutes les lèvres. A quelques mois de ces élections, chacun commence à afficher ses ambitions. La mairie de Dakar sera la principale attraction pour 2022. Khalifa Sall disqualifié par ses déboires judiciaires, tous ses poulains voudraient succéder à Soham Wardini. Et c’est Barthélemy Dias qui a ouvert le bal. Mais le leader de Taxawou Senegaal va assister à la bataille de ses lieutenants. Car Bamba Fall risque d’être une équation pour Khaf.

Repoussées trois (3) fois, les élections locales sont désormais fixées. Elles auront lieu le dimanche 23 Janvier 2022. A l’approche de ces élections, l’ancien maire de Dakar nage en eau trouble. Khalifa Sall peine à soutenir un candidat. Son poulain et principal souteneur, Barthélemy Dias s’est lancé dans la course pour la mairie de Dakar. Mais Barth n’a toujours pas le soutien de son mentor. « Je ne désignerai personne. Moi, je suis pour le consensus. C’est par le consensus que nous désignerons celui qui défendra nos couleurs », déclarait Khaf dans un entretien sur les locales.

Bamba Fall une équation à résoudre pour Khalifa Sall

Khalifa Sall va ainsi dans le sens opposé à Barthélemy Dias qui compte être candidat contre vents et marées. L’ancien maire de Dakar fera face à un autre problème au sein de Taxawou Senegaal lors des élections de 2022. Selon certaines indiscrétions, l’édile de Mermoz-Sacré Cœur n’est plus en odeur de sainteté avec Bamba Fall, maire de la Médina. Et si cette rivalité atteint son paroxysme, Khaf sera face à un véritable problème. Le maire de la Médina sera une véritable équation qu’il devra résoudre s’il veut rassembler l’opposition dans les mêmes objectifs et maintenir son amitié avec Barthélemy Dias intacte.

Si Bamba Fall est aussi tenté par la mairie de Dakar, il pourrait s’opposer à un Barthélemy Dias qui ne laissera personne s’interposer entre lui et le fauteuil de l’édile de la capitale. Le maire de la Médina risque de laisser des plumes dans cette bataille même s’il est dans le cœur des Médinois. Dias-fils est le candidat plébiscité par beaucoup de jeunes pour remplacer Soham Wardini. S’opposer à lui, c’est s’exposer à des « représailles » politiques car ses souteneurs ne laisseront pas Dakar tomber entre les mains de quelqu’un d’autre même de l’opposition.

Libéré depuis le 29 septembre 2019 par le Président Macky Sall, Khalifa Sall veut retrouver sa place dans l’arène politique. Mais il aura du mal à s’imposer si ses lieutenants ne sont pas soudés. Les prochaines élections locales prévues le dimanche 23 janvier 2022 seront déterminantes pour l’ancien maire de Dakar qui, discret depuis son élargissement de prison, vise la présidentielle de 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru