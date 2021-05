Macky trompe les Sénégalais…sa tournée est marron (photos)

Si Gbagbo était appelé « le boulanger » d’Abidjan pour sa capacité à rouler tout le monde dans la farine, Macky Sall peut être considéré comme « le meunier » de Dakar, celui qui fabrique la farine pour rouler tout un peuple. Parti pour une tournée économique de trois dans trois régions du Sénégal, le président Macky Sall est arrivé à Kaffrine où il a procédé à l’inauguration officielle de l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao…Une inauguration aux couleurs marron du parti présidentiel dans une ville décorée tout en…marron.

Une tournée économique qui prend l’allure d’une tournée politique. Les notions économiques ont laissé la place aux banderoles et affiches aux couleurs marron-beige du parti de l’Alliance Pour la République (APR). De l’entrée de la ville jusqu’à la gouvernance, il n’y avait que du marron, Un air de campagne présidentiel avant l’heure, soufflait sur la capitale du Ndoucoumane. Et pourtant le communiqué de la présidence est clair sur le thème de la tournée économique et ses objectifs.

Dans le communiqué du conseil des ministres de cette semaine, Le président effectue une « tournée économique 29 mai au 1er juin 2021, dans les régions de Kaffrine et Kédougou pour inaugurer et lancer les travaux d’infrastructures publiques majeures ». Dans ledit communiqué il est indiqué que « le Chef de l’État rappelle l’importance primordiale qu’il accorde à l’aménagement et au développement durable de nos territoires ». Et enfin le Président de la République « réaffirme sa volonté d’assurer, dans l’équité sociale et territoriale, la satisfaction des besoins des populations, afin de consolider la dynamique d’émergence du Sénégal ».

Un communiqué du gouvernement qui semble être destiné aux médias car la réalité sur le terrain est tout autre. Le président de la République est sur toutes les affiches avec des slogans aux airs de campagne. La télévision nationale, la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) qui a consacré une édition spéciale sur la visite de Macky Sall, a braqué ses caméras sur le bilan du président, son parcours et…les élections prochaines.

Le président Macky a encore berné les Sénégalais comme il l’a fait lors de son discours du 08 mars à la nation, juste après les émeutes. Les jeunes sénégalais sont encore dans l’attente des premiers boulots malgré les « pôles emplois » qui poussent comme des champignons. Aujourd’hui, à l’entame de sa tournée économique, Macky a montré que la politique était son objectif principal. L’économie était juste un prétexte pour aller vers les populations qui sont toujours les victimes.

La Rédaction de xibaaru