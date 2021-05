Macky a trahi l’opposition…Et il trahira les jeunes

La démarche du président Macky Sall dans son mode de dialogue politique est tout simplement abjecte ; un président qui passe tout son temps à faire des promesses qu’il ne tiendra jamais ou à créer des instances dont les conclusions n’aboutissent jamais, n’est pas un président mais un roublard. Xibaaru vous mène sur le chemin de Macky Sall, ce président qui a traîné son opposition sur le chemin d’un dialogue inutile et qui, sous la pression de la rue, fait des promesses à dormir debout qui n’aboutiront à rien.

Après deux ans de tensions et trois mois après le rejet par l’opposition des résultats de l’élection présidentielle, le dialogue politique est lancé avec la bénédiction de Macky Sall. Nous étions le 09 mai 2019. Mais pendant ce temps, le président Macky Sall, menait en sourdine un autre dialogue politique « incestueux » avec son pire ennemi, Idrissa Seck, 2ème à la présidentielle et nouveau chef de l’opposition. Une supercherie politique qui verra l’entrée de Idrissa Seck dans le gouvernement au moment même où le dialogue politique bat son plein. Macky venait de trahir les opposants qui étaient comme des marionnettes dans un théâtre appelée « Dialogue politique ».

Cette même démarche souterraine est entreprise par Macky lors des émeutes du mois de mars 2021 ; Au moment où les jeunes envahissent les rues, le président Macky fait un discours à la nation avec des promesses mirobolantes ; plus de 450 milliards à la jeunesse avec une création de taille, le pôle emploi. Mais le Pôle-Emploi-Entreprenariat de Macky est le regroupement d’agences déjà en fonction qui n’ont jamais intéressés les jeunes : la DER/FJ (Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes), le FONGIP (Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires), l’ADPME (Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises) et l’ANPEJ (Agence nationale de Promotion de l’Emploi des Jeunes).

La mise en place de ce Pôle Emploi dans les 45 départements du pays est un programme de 80 milliards de FCFA pour le recrutement de 65 000 jeunes dans divers départements. Le président a prévu son lancement dès ce mois de mai. Les jeunes n’ont encore rien vu et ne verront rien car le Pôle-Emploi-Entreprenariat est le regroupement d’entreprises et d’agences qui ont échoué et depuis leur existence n’ont créé que frustrations qui ont été à l’origine des émeutes. Macky prend les mêmes, et les regroupe dans une autre formulation dénommée Pôle-Emploi-Entreprenariat. Que des mots !

Les émeutes du mois de mars qui ont fait 12 morts, le président Macky les considère comme des épiphénomènes. Et à cet effet, il sert au jeunes un cocktail de promesses sans lendemain. Les jeunes qui ont défilé lors du Conseil présidentiel sur le « Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes », ne sont pas ceux qui ont manifesté dans les rues. Ce sont les jeunes de l’APR et de Benno Bokk Yakaar. Macky a fait son théâtre et les jeunes de la rue se sont calmés. Il a repris sa politique en menaçant les opposants comme si de rien ne s’était passé.

La Rédaction de Xibaaru