Locales à Gnith : Diaw Fara zappé par Macky rejoint la liste de…Rewmi

Avant toute chose, je tiens à remercier son excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour son choix de reconduire le maire sortant Adama Sarr au niveau de la commune de Gnith.

Hélas comme dans presque toutes les communes du Sénégal, les populations n’ont pas eu gain de cause sur leur propre choix à elles.

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas imaginer un maire analphabète qui a eu presque dix ans de magistère sans des réalisations palpables.

Avec tout le potentiel qu’à la commune et sa place stratégique dans le département de Dagana, nous ne pouvons pas comprendre que ses administrés puissent encore vivre dans une extrême pauvreté.

Il m’est difficile et impossible de rester insensible face à ce désarroi de mes frères, sœurs, mamans, papas et camarades qui n’est juste que le résultat d’une incompétence administrative.

Étant un leader d’opinion mais aussi un aperiste des premiers temps, je compte mener à bien mes activités politico-sociales et ce, avec le cœur lourd à contre-courant des décisions du Président.

Qui sait mieux choisir leur maire que les populations concernées ? nous n’avons pas besoin d’un autre mandat de souffrance mais d’une rupture et d’une réponse favorable aux maux de Gnith.

C’est avec la tête reposée que j’ai décidé de rallier la coalition AND NAWLÉ AND LIGUEY avec mon confrère, Ass Babacar Gueye mandataire du parti Rewmi et, chef de cabinet du Président Idrissa Seck.

Une vision commune pour mener à bien nos projets respectifs mais aussi mettre en place une nouvelle façon de faire de la politique.

Nous ne pouvons plus nous permettre de nous laisser faire choisir celui qui aura la destinée de nos vies en matière d’élections Locales.

Ceci sonne comme une rébellion pour certains mais pour nous ce n’est que la suite logique d’errements politiques au sommet vers la base.

Gnith ne doit pas rester sans réagir et il est impératif d’aller de l’avant mais ensemble et au pire chercher des compromis dans le but de mieux alléger les charges sociales des populations qui je le rappelle, sont au cœur de nos actions futures.

Cette coalition à Gnithst une demande sociale et nous allons y travailler avec tous les alliés et ceux qui voudront venir partager nos opinions.

Le Président a fait des choix mais les populations aussi en ont fait et ces dernières sont même au-dessus de la constitution.

Chaque département, commune doit prendre ses responsabilités et mettre les gens qu’il faut à la place qu’il faut, nous sommes en 2021 et les mentalités ont déjà changé partout ailleurs.

AND NAWLÉ AND LIGUEY reste ouvert à des discussions mais très ferme quand il s’agit de mettre les intérêts des populations avant toute chose.

Adama Diaw Fara

Responsable APR commune de NGNITH