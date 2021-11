Locales à Golf Sud : Néné Fatoumata Tall lance un appel (déclaration)

Après le choix de la coalition Benno Bokk Yaakaar porté sur Lat Diop aux Locales dans la commune de Golf Sud (Guédiawaye), le Ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall appelle à une grande mobilisation de tous les militants et de toutes les militantes ainsi que de toutes les populations pour une large victoire de la Coalition à Golf Sud et dans tout le Département de Guédiawaye.

Voici la déclaration intégrale du ministre Néné Fatoumata Tall.

J’adresse mes vifs et chaleureux remerciements à tous les camarades et sympathisants qui ont porté ma candidature à la mairie de Golf Sud.

De ce fait, je tiens à informer l’opinion que j’accepte sans réserve la décision prise par son Excellence et j’invite tous les militants à observer la discipline de parti et à œuvrer pour l’unité. Qui plus est, je ne ménagerai aucun effort afin que se poursuivent la restauration de la « République des Proximités », la finalisation de l’Acte III de la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques, ambitions très chères à son Excellence, le Président de la République.

J’adresse aussi mes sincères remerciements à son Excellence, le Président Macky SALL qui a beaucoup travaillé pour placer le Sénégal sur la voie de l’émergence. Dans la même lancée, le Président Macky SALL a contribué considérablement au rayonnement de Guédiawaye en y implantant des infrastructures de dernière génération telles que l’hôpital Dalal Jaam, la grande Mosquée Thierno Souleymane Baal, le Bus de Transit Rapid (BRT) et tant d’autres en dépit du contexte défavorable marqué par la pandémie du COVID-19.

En conséquence, je lance un vibrant appel à tous les jeunes du pays ainsi qu’à toute la population de la commune de Golf Sud et à celle du département de Guédiawaye à soutenir la coalition Benno Bokk Yakkaar.

Je renouvelle ma gratitude et mon entière disponibilité à son Excellence, le Président Macky SALL et donne l’assurance que je vais œuvrer pour la victoire finale de Benno au soir du 23 janvier 2022. »

Fait à Dakar le 01/11/2021