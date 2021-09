Locales : Les enseignants Apéristes de Mbao croient en la victoire de Abdou Karim Sall

Les élections locales prévues le 23 janvier 2022 sont sur toutes les lèvres. A Mbao la mouvance présidentielle se prépare. Et les enseignants Apéristes ne sont pas en reste. Dans cet entretien avec Xibaaru, leur coordonnateur Moustapha Diop croit en la victoire de leur leader, le ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall. L’enseignant républicain en a profité pour revenir sur les raisons qui l’ont poussées à s’investir en politique.

Xibaaru : Vous êtes enseignant de formation, qu’est ce qui vous a poussé à choisir la politique ? Et pourquoi avoir choisi la mouvance présidentielle ?

Moustapha Diop : « Merci m de m’avoir donné l’opportunité de faire la genèse de mon entrée dans le Landerneau politique .En effet je suis enseignant de mon état je commencé à soutenir le président Macky Sall suite à l’appel d’une femme aux qualités incommensurables et qui a beaucoup contribué dans ma carrière et ma formation. Il s’agit de Ndèye Marième Badiane, affectivement appelée Madame Badiane par les étudiants. En 2012 elle m’a reçu chez elle et m’a demandé de venir soutenir un de ses autres fils en l’occurrence le président Macky Sall. Et je n’ai pas hésité une seule seconde. Depuis lors, je ne me lasse de défendre le président. Car les gens qui m’ont côtoyé savent que je suis un homme de conviction et que je ne connais pas les demi mesures. »

Sur le plan national le réseau des enseignants Apéristes est un véritable champs de bataille. Dernièrement Ahmed Suzanne Camara et Seydou Nourou Ba se sont donnés en spectacle. Est-ce là l’image que les enseignants doivent donner ?

«Avant d’en venir au réseau national permettez moi d’abord de remercier monsieur le ministre Abdou Karim Sall qui a placé sa confiance sur ma modeste personne pour diriger le destinée des enseignants à Mbao. L’image du réseau se dégrade de jour en jour. Au lieu d’être les yeux du président pour servir d’alerte et de vulgarisateur de la bonne parole ils se crêpent les chignons pour des intérêts crypto-personnels. Quand je dis ils, je parle de Amath Suzanne Camara et de Maimouna Cissokho qui ont fini d’occuper l’actualité par leurs insanités. Mais un nouveau groupe de jeunes très dynamique est en train de donner un nouveau souffle sous la houlette de Makhtar Thioune, un jeune qui n’est mû que par l’intérêt des enseignants.»

A moins de 5 mois des élections locales pensez vous que Abdou Karim Sall a les bagages qu’il faut pour diriger la mairie de Mbao. Qui connaît Mbao sait très bien qu’il sera très difficile pour le ministre de réussir un tel exploit.

«En effet je signe et je persiste AkS est le candidat idéal pour Mbao. Malgré les réalités ethnologiques il est sur la bonne voie pour déloger cette équipe incompétente il lui faut juste quelques réglages.»

Le spectre des violences électorales planent sur Mbao. Du côté de la mouvance présidentielle quelles sont les dispositions prises pour éviter que cette commune ne bascule du mauvais côté ?

«La violence est une question qu’il faut prendre au sérieux. Si on y prend pas garde la campagne électorale sera émaillée de violence. Car l’équipe se sentant mis en minorité n’a autre alternative que de semer la violence la terreur pour empêcher le jeu démocratique de se dérouler correctement mais qu’ils se détrompent cela ne passera pas.»

Aliou Ngom pour Xibaaru