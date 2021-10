Locales : Macky a choisi son candidat à Dakar…Et c’est

Les investitures pourles élections locales au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) font saliver les candidats autoproclamés en attendant la décision du président de la conférence des leaders qui est la seule autorité habilitée à désigner les têtes de listes. Et pour les Locales à Dakar, les tendances et intentions de l’opinion détachaient les candidatures d’Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr et Mame Mbaye Niang. Mais un seul d’entre eux peut prétendre à la tête de liste de la coalition BBY.

Le tout-puissant président de Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall, devra désigner les têtes de liste de la mouvance présidentielle dans plus de 500 collectivités locales concernés par les élections locales. Un travail titanesque pour le président qui va certainement y laisser des plumes car les investitures aux locales et aux législatives ont toujours été sources de division des partis politiques. Et la coalition Benno ne devrait pas échapper à ce « sortilège ».

Mais Macky Sall a déjà lancé un premier mot d’ordre qui est de reconduire les maires de Benno déjà en place à la tête des municipalités. Ainsi Abdoulaye Wilane sera le candidat de BBY à Kaffrine. Le ministre Abdoulaye Seydou Sow devra se résigner. Et à Saint-Louis, Mansour Faye devra être le candidat de BBY. A Fatick, Matar Ba, à Kaolack, Mariama Sarr, à Podor Aïssata Tall Sall, à Dagana Oumar Sarr, a Guédiawaye Aliou Sall et à Pikine Abdoulaye Thimbo…

Le président a choisi son candidat à Dakar

Selon des sources proches de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar, « Amadou Ba n’est pas le candidat de Macky à Dakar ». Le grand vainqueur des élections législatives et présidentielle à Dakar n’est pas le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar. L’ancien ministre qui vient d’accompagner le président Macky Sall à l’expo universelle de Dubaï et à la Oumrah à la Mecque, a été écarté des investitures. Négociations ratées, deal ou stratégie ?

Le président de la République a porté son choix sur un autre candidat qui selon lui s’est déjà investi sur le terrain. Si Mame Mbaye Niang a déjà choisi ses couleurs pour aller aux locales sans l’aval de son parti APR, c’est qu’il ne sera pas le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux Locales de 2022. Exit Mame Mbaye Niang et Amadou Ba, le choix de Macky Sall s’est porté sur le candidat qui a très tôt affiché ses ambitions pour la mairie de la ville de Dakar…

« On me parle de Dakar, mais moi je parlerai de Ndakaaru. Mon oncle, c’est le Grand Serigne de Dakar. Et pour prétendre diriger les Lébous, il y faut avoir un oncle…Vous m’avez donné la pagaie et la pirogue. Alors, rassurez-vous, lorsque que je commencerai à naviguer, rien ne m’empêchera d’accoster à Terrou Baye Sogui !» disait Abdoulaye Diouf Sarr aux populations de Yoff dont il est le maire sortant…

Et Macky Sall mise sur le ministre de la santé et maire de Yoff pour conduire la tête de liste de la coalition Benno Bokk yaakaar à Dakar. Et Diouf Sarr aura la lourde charge de faire face à la terrible machine Taxawu Dakar dirigée par Barhélémy Dias. La décision de Macky Sall sera entérinée avant la fin du mois d’octobre à l’issue du séminaire de Benno Bokk Yaakaar consacrée aux investitures dans les 557 collectivités locales du Sénégal…

La Rédaction de xibaaru