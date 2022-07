Louga : Mimi Touré se défoule sur une opposition…sans programme

La tête de liste nationale de BBY s’est attaquée frontalement à l’opposition. Pour Aminata Touré, les membres de l’opposition sont en perte de vitesse, car ils manquent de patriotisme. En plus de cela, Aminata Touré qui procédait un meeting à Louga, révèle que l’opposition n’a aucun programme à proposer au peuple sénégalais, c’est pourquoi ils font dans le dénigrement et les calomnies.

« Nous avons une opposition qui ne s’active que dans les calomnies et le dénigrement. Une opposition qui vilipende son propre pays auprès de Nations-Unies, on doit véritablement s’interroger sur son patriotisme. Leur patriotisme reste encore à parfaire. C’est pourquoi, il faut faire le très bon choix. Celui de voter massivement la liste de BBY. Parce que nous avons vu une opposition qui n’a aucun programme. Jusqu’à présent on n’a pas entendu parler de son programme. On a entendu certains d’entre eux dire que les marchés de l’État sont exécutés par les étrangers, ce qui ne reflète pas la réalité. Parce que la moitié des marchés publics sont gagnés par des entreprises sénégalaises », s’est défoulée Aminata Touré sur l’opposition.