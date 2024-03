L’URD félicite le Président Bassirou Diomaye Faye « pour sa brillante victoire »

La Direction politique exécutive (DPE), de l’Union pour le Renouveau démocratique (URD), s’est réunie le mercredi 27 mars 2024 au siège du parti à Bopp, sous la présidence du secrétaire général du parti le professeur Diégane SENE. L’ordre du jour comportait les points suivants :

1-Election présidentielle

2-Questions diverses.

Abordant le premier point de l’ordre du jour, le professeur Diégane SENE, secrétaire général du parti a d’abord souhaité la bienvenue aux responsables de la DPE, venus massivement assister à la réunion. Il a ensuite remercié ces derniers pour les efforts consentis pendant la campagne électorale, en appréciant positivement le courage et la détermination dont ils ont fait montre depuis le début du processus jusqu’au jour du scrutin.

Ainsi après s’être félicité de la bonne tenue de l’élection, le professeur Diegane SENE a passé le témoin à son adjoint l’honorable député Oumar SECK qui s’en est saisi pour d’abord, présenter les camarades Seydou BA et Ablaye SOW à la DPE, respectivement membre fondateur de l’URD, maire de Medina GOUNASS dans le Département de Vélingara, et ancien responsable du parti dans le département de Kébémer. Ces derniers, conscients des enjeux politiques qui se jouent à l’heure actuelle, et soucieux de l’avenir du parti dans le landerneau politique sénégalais, ont décidé de revenir au bercail, afin de se joindre aux responsables pour le rendre plus dynamique.

Il s’est ensuite félicité du déroulement de l’élection dans la paix et la transparence, mais surtout se glorifie de la sagesse du secrétaire général, pour sa clairvoyance et sa perspicacité d’esprit dans le choix du cinquième président de la République du Sénégal.

Reprenant la parole, le professeur Diégane SENE a remercié l’ensemble des responsables notamment monsieur Pape SOW et madame Ramatoulaye DIALLO pour le département de DAKAR, sans oublier les camarades Ngary KA responsable departemental de Tivavouone, Mbaye KA responsable de la convention régionale de Louga et du département de Kébémer pour ne citer que ceux-là, pour leur engagement dans la campagne et la mobilisation des militants, ainsi que le score honorable qu’ils ont enregistré lors du scrutin dans leurs localités respectives, libérant ainsi la parole aux autres responsables du parti.

Le large débat qui s’en est suivi, a permis à la DPE de saluer le déroulement de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Dans le même ordre d’idées, tous ont reconnu et magnifié la transparence du scrutin mais surtout la maturité du peuple sénégalais.

L’URD félicite et remercie son secrétaire général pour avoir été à côté des responsables, mais surtout pour la coordination qu’il a réussie avec brio, de la campagne à la proclamation des résultats provisoires, en passant par le vote proprement dit.

Ainsi lui renouvelle-t-elle toute sa confiance, sa loyauté et son engagement à toujours travailler à ses côtés afin de renforcer le parti et le propulser à l’avenir vers d’autres victoires.

L’URD félicite le peuple sénégalais pour sa brillante victoire, sa participation dans le processus électoral et le triomphe de la démocratie sénégalaise.

Elle félicite le président Macky SALL pour le succès dans l’organisation du scrutin et associe à ces remerciements l’administration territoriale (gouverneurs, préfets, sous-préfets membres de la CENA…) pour les bons et loyaux services rendus à la nation sénégalaise.

LURD félicite et encourage le candidat Amadou BA pour son esprit fairplay qui l’a amené à reconnaitre dignement sa défaite et à appeler le président élu pour le lui signifier. En agissant de la sorte, il a perpétué une vieille tradition sénégalaise, initiée par le président Abdou Diouf, renforçant ainsi sa cohésion, sa stabilité et son modèle démocratique.

L’URD félicite le Président Bassirou Diomaye FAYE pour sa brillante victoire et lui souhaite un fructueux quinquennat. Elle l’encourage dans sa difficile tâche et prie pour qu’elle porte la réalisation des grands espoirs que les populations nourrissent en lui.

Fait à DAKAR, le 27 mars 2024

La DPE