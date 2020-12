L’URD se prononce sur tout…Macky, Benno, Kara, la Covid et la campagne

La Direction Politique Éxécutive (DPE) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD) s’est réunie le jeudi 10 décembre 2020 à son siège, à Bopp, sous la présidence du Professeur Diégane SÈNE, secrétaire général du parti. L’ordre du jour était le suivant :

– informations ;

-situation politique nationale ;

-questions diverses.

Introduisant la rencontre, le secrétaire général du parti a rendu compte à la DPE de la réunion de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakar tenue le 3 décembre 2020. Essentiellement axée sur l’élargissement de la majorité et le dialogue national en cours, elle a vu la participation des nouveaux leaders venus récemment rejoindre le président Macky Sall et sa majorité.

La DPE se félicite de ces nouvelles adhésions qui vont renforcer notre action autour du Président de la République et pour le soutien de son gouvernement. Elle félicite le président Macky SALL dont cette dernière ouverture n’est que la confirmation de son option de toujours gouverner avec son peuple par ses représentants, civils et politiques. La DPE l’encourage à poursuivre la même démarche qu’il a déjà entreprise au sein de l’APR pour le retour de ses amis et leur réintégration dans les instances de leur parti.

L’URD estime en effet que tous les alliés de l’APR doivent avoir à cœur la bonne marche de ce parti ami puisque sa force, sa réussite déterminent les nôtres et doivent être accueillies par tous comme leurs propres conquêtes politiques. La sincérité de notre alliance doit pouvoir toujours s’exprimer dans notre comportement d’alliés qui se veulent du bien loin de tout calcul autre que celui dicté par notre réussite commune.

Abordant le second point de l’ordre du jour, la DPE note, pour s’en préoccuper, le climat social qui aboutit aujourd’hui à des affaires judiciaires presque inédites : la disparition en mer de centaines de nos compatriotes ainsi que la découverte par les forces de l’ordre de maisons dites de redressement créées et entretenues par serigne Modou kara Mbacké et où d’autres centaines de Sénégalais ont ou étaient retenus en totale violation des lois du pays.

L’URD déplore cette situation que rien ne saurait justifier. Elle félicite les forces de sécurité pour leur beau travail et appelle la nation entière à les soutenir en cas de besoin.

Dans le même ordre d’idées la DPE appelle la Justice à rechercher, trouver et condamner les coupables, tous les coupables sans exception aucune. Cette affaire est si grave que rien, ni la naissance, ni l’argent ne doivent arrêter la machine judiciaire. Il en va de la crédibilité de l’État républicain et démocratique que chaque jour, nous édifions dans nos différences mais aussi dans la conviction que nous avons tous beson de son parapluie pour assurer nos libertés.

La DPE, a noté avec satisfaction le bon déroulement de la campagne agricole 2020 et salue les résultats qui en sont issus. Elle se félicite que les efforts du gouvernement aient ainsi étaient récompensés par une production record, notamment archidière.

Elle encourage le gouvernement dans sa politique libérale sélective en faveur du paysanna pour des prix au producteur les plus avantageux, tout en aménageant les conditions d’une dotation en graines suffisante pour notamment nos huileuries.

Se faisant l’écho de la declassification annoncée de la forêt de Thiès en vue de lotissement, la DPE invite le gouvernement à prendre en charge le volet social d’une telle opération. Cette forêt est en effet un lieu de pâturages pour les éleveurs de la région et de façon générale une zone d’activité économique pour une partie des populations des village de Thionakh, Fouloum, Mont Roland, Ndiaye Mbopp et Poniène.

Ces populations seront impactées sérieusement pour certaines d’entre elles d’où la prévision de mesures compensatrice qu’elles attendent, et L’URD avec elles, du gouvernement.

La DPE de l’URD, en questions diverses s’est félicitée du recul de la pandémie. Elle renouvelle toutes ses félicitations au président de la République pour la célérité et l’efficacité des mesures qu’il a prises très tôt et qui nous valent cette situation. Elle confond dans ces remerciements le ministre de la Santé pour son efficacité dans l’application de ces mesures ainsi que tout le personnel de la Santé.

La DPE de l’URD salue tous les camarades au Sénégal et à l’étranger et souhaite que la tendance à la baisse reprenne et se confirme pour nous permettre de reprendre plus nettement et renforcer notre présence politique sur le terrain.

Fait à Dakar, 10 décembre 202.

