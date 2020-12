Communiqué de ce jeudi des cadres de Vision Macky 535

*Appui au plaidoyer du président Macky Sall pour un écosystème vert*

Le conseil ministériel d’hier a été l’occasion pour insister sur deux aspects fondamentaux du programme du président Macky Sall concernant *le PSE VERT,* savoir :

1- le programme de reforestation nationale

2-la Grande Muraille Verte trans continentale.

Ces deux importants volets participent d’une Vision cohérente du Chef de l’état qui n’a pas hésité de recommander la fourniture de moyens budgétaires et logistiques conséquents pour l’atteinte de leurs objectifs qui impacteront le futur écosystémique du Sénégal.

La Vision Macky 535 lance un appel aux jeunes enrôlés dans le Service des Eaux et Forêts, aux jeunesses des armées nationales, aux Asc, aux organisations villageoises, aux collectivités territoriales de s’approprier les deux projets avec la collaboration de la DER Jeunes et Femmes pour couvrir l’ensemble du pays sous la coordination du commandement territorial.

Par ailleurs, la Vision Macky 535 s’est penchée sur la deuxième vague de la pandémie covid19, et appelle nos concitoyens à plus de réflexes responsables pour arrêter le péril. A cet effet, les forces de l’ordre , les organisations syndicales et politiques, surtout dans le secteur des transports, et de la consommation sont conviées à porter la nouvelle campagne Stop covid. Il y va de la survie collective.

Les cadres de la Vision Macky 535 renouvellent toute leur confiance au Chef de l’état et lui témoignent leur soutien indéfectible dans la poursuite des politiques sociales concernant la Couverture Maladie Universelle, les Bourses familiales ainsi que les programmes d’appuis financiers aux entreprises nationales impactées par la pandémie en cours.

Avec le sens de la responsabilité qui guide le président Macky Sall, tous unis derrière lui, relevons les défis de l’heure!

Fait à Dakar, ce jeudi 11 décembre 2020

*Les cadres de la Vision 535*