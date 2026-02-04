Lutte : Talfa lourdement sanctionné, Amanekh averti par la Fédération

Alors que le verdict du combat est tombé dimanche dernier à l’Arène nationale, la Commission de discipline de la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a rendu publique, ce mercredi, sa décision concernant les incidents impliquant les lutteurs Talfa et Amanekh.

Vainqueur d’Amanekh lors de leur confrontation dominicale, Talfa n’échappe toutefois pas aux sanctions disciplinaires. En cause : la bagarre survenue lors du face-à-face d’avant-combat, un incident jugé contraire aux règles de discipline et à l’éthique de la lutte sénégalaise. Le lutteur des Parcelles Assainies a ainsi écopé d’une suspension d’un an, dont six mois ferme, soit la sanction la plus lourde infligée dans ce dossier.

De son côté, Amanekh s’en sort avec une sanction plus clémente. La Fédération Sénégalaise de Lutte a décidé de lui adresser un avertissement ferme, l’appelant à davantage de retenue à l’avenir.

À travers cette décision, la FSL réaffirme sa volonté de restaurer l’ordre et la discipline dans l’arène sénégalaise. Après le cas Boy Baye Fall, l’instance dirigeante de la lutte nationale entend ainsi mettre un terme aux comportements violents et préserver l’image de ce sport emblématique du Sénégal.