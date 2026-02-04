Thiès : Le Bataillon de Commandos «Gaïndé» célèbre sa fête patronale

La fête patronale du Bataillon de Commandos, communément appelé « Gaïndé », a été célébrée ce mercredi 4 février 2026 au camp Lieutenant Mamadou Konté de Thiès. Cette cérémonie traditionnelle, qui réunit l’ensemble de la famille des commandos, marque l’anniversaire de la création du Groupement de commandos, le 1er février 1963.

Placée sous le thème « De la piste au combat, l’endurance une arme tactique », cette édition a mis en exergue les valeurs fondamentales qui caractérisent les unités de commandos : discipline, résistance physique et mentale, et engagement sans faille au service de la Nation.

La cérémonie a été présidée par le général de brigade Simon Ndour, Chef d’état-major de l’Armée de terre. Elle s’est déroulée en présence du colonel El Hadji Oumar Faye, Commandant la Zone militaire n°7, et du lieutenant-colonel Marius Gana Faye, Chef de corps du Bataillon de Commandos.

À travers cette célébration, le Bataillon de Commandos « Gaïndé » a réaffirmé son attachement à ses traditions, tout en mettant en lumière le rôle stratégique qu’il joue dans le dispositif de défense et de sécurité des Forces armées sénégalaises.