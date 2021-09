Macky améliore sa com…Il écrit en wolof sur

Il était temps que la langue la plus parlée du Sénégal, le Wolof, soit utilisée à l’international par nos chefs d’état, à l’écrit comme à l’oral. Cheikh Anta Diop l’avait conceptualisé et proposé comme première langue dans les écoles et dans l’administration…Mais le colonisateur a vite fait de noyer cette idée.

Aujourd’hui Macky Sall fait renaître cette langue nationale et d’une manière époustouflante. Le Chef de l’Etat a écrit en wolof sur son compte Twitter pour souhaiter un bon Magal à la communauté Mourides du Sénégal et du monde entier. Une première quand on sait que le président de la république est suivi par près de deux millions de personnes sur Twitter…

Regardez le message en Français suivi du message en wolof…