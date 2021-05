Macky corse les mesures dans la gestion du parc automobile de l’Etat

Décidément le président Macky Sall veut mettre fin à la gabegie dans la gestion du parc automobile de l’Etat. Ce, afin de réduire les dépenses budgétaires liées à l’acquisition, l’utilisation et l’entretien des véhicules. Pour se faire, le chef de l’Etat a engagé des réformes en profondeur par rapport aux modalités de gestion des véhicules administratifs, rapporte Les Echos.

Cette nouvelle réglementation, indique le journal, fait état de la limitation des ayants droits aux véhicules de fonction, la suppression de la catégorie des véhicules de service de l’Etat, l’attribution d’indemnités forfaitaires globales, nettes d’impôts, à une liste de fonctionnaires ainsi que le désengagement de l’Etat de l’entretien, de la réparation des véhicules et de la mise à disposition de chauffeurs pour la conduite des véhicules détenus par cette catégorie de personnels. Le Président a aussi pris la mesure d’alléger les différents parcs de l’Etat par les procédures spécifiques de réforme et de cession des véhicules.

Les nombreux dysfonctionnements notés dans la gestion des parcs automobiles ont poussé le Président Macky Sall à ordonner l’identification et la récupération de tous les véhicules administratifs en surplus détenus par des agents de la présidence de la République et des personnes sans lien avec l’institution, rajoute le quotidien.

Le locataire du Palais voudrait que l’on transmette la liste des véhicules enregistrés au niveau des Parcs de la présidence de la république et non localisés à la gendarmerie nationale pour qu’elle procède à l’identification de leurs détenteurs et à leur récupération, le cas échéant.