Macky dans la banlieue…Adama Gaye parle d’une «nouvelle série sénégalaise»

La balade du Président Sall et la première dame fait rire les sénégalais. L’entrée en scène d’Aliou Dia, proche du maire de Wakhinane Nimzatt, a fait capoter la mise en scène. Adama Gaye parle d’une nouvelle série Sénégalaise avec comme titre : « MAKHARY et MARIEMECHOU ».

La nouvelle série Sénégalaise, cinéma d’Art et d’Essai, revient dans les rues du Sénégal. TITRE du FILM : MAKHARY et MARIEMECHOU. Sous-titre : Au contact du néant et des intermittents de la rue… Scénariste : YOROul DIA. Plan Raté d’un CONseiller en Communication agité, populiste, zeumbeulkatt… C’était hier le tournage de la bande annonce de la pièce de théâtre. FLOP avant le premier CLAP. Comment faire pour réconcilier un homme vomi avec une rue déserte ? Les derniers jours très pénibles d’un couple. Il n’a plus que le cinéma théâtral pour chasser l’angoisse depuis la lettre fatwale fatale, khalifale, révélée ici par votre limier en chef…Quelle agonie publique », écrit le journaliste sur sa page Facebook.