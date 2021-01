Macky encense Idy…l’autre président du Sénégal

Après le « Mbourou Ak Soow » de Idrissa Seck dit Idy-Kirikou-Seck à l’endroit du président de la République Macky Sall, ce dernier non plus n’a pas tari d’éloges au nouveau président du conseil économique social et environnemental lors du grand entretien avec la Presse

Louanges : Macky Sall rend la pareille à Idy-Kirikou-Seck

Le Président de la République Macky Sall encense le Président de Rewmi Idrissa Seck et magnifie la démocratie sénégalaise lors de son grand entretien avec la presse. Jusqu’ici, c’est le nouveau Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Idy-Kirikou-Seck depuis sa nomination, qui tressait des lauriers publiquement au Chef de l’Etat Macky Sall. Cette fois, c’est à ce dernier de pas tarir d’éloges à Idy-Kirikou-Seck.

« Idrissa-Seck n’est pas un ‘’thiouné’’ (nul), c’est un grand politicien, un combattant ». Poursuivant, le Chef de l’Etat ajoute, et jure presque la main sur le cœur, que le Président de Rewmi est venu travailler avec lui, uniquement pour l’intérêt du pays.

Soit ! Mais de quel intérêt parle le Chef de l’Etat ? Celui de Idy-Kirikou-Seck bien sûr. Diable, ce dernier bénéficie d’une bonne planque. Il est à la tête de la quatrième institution du pays, le CESE où il bénéficie d’un gros budget, et a même une caisse noire. Plus d’une dizaine de ses partisans se trouvent nommés dans son cabinet. Des employés recrutés par Aminata Touré sont virés du CESE, ce sera certainement pour faire place à des militants de Rewmi qui vont occuper leurs places.

Dans le gouvernement, deux partisans de Idy-Kirikou-Seck sont nommés ministres. Finalement le principal bénéficiaire des retrouvailles, c’est Kirikou Seck, lui-même, ainsi que les membres de son parti. Idy-Kirikou-Seck va profiter des privilèges qu’il a maintenant, pour élargir et entretenir sa « clientèle politique ».

Idy-Kirikou-Seck n’est pas venu dans le camp présidentiel pour travailler dans l’intérêt du Sénégal. Et, cela le Président de la République Macky Sall doit se le tenir pour dit. L’on en est à se demander, si lui-même n’a pas été marabouté par Kirikou-Seck ? Car ce que le président Macky dit et fait pour le Rewmi, les alliés historiques de Benno ne l’ont point.

La rédaction de Xibaaru