Macky enfin prêt pour se battre…il prend tout en main : Sonko est cuit

L’arène politique ne sera plus comme avant. Le Président sortant Macky Sall ne compte plus se laisser faire comme avant et il ne compte non plus garder le silence. D’aucuns pensaient que le Président laissait le champ libre à Sonko et d’autres allaient jusqu’à dire que le locataire du Palais faisait la promotion du leader du Pastef. Que nenni ! Aujourd’hui, le patron de la coalition Benno Bokk Yaakaar a décidé de prendre tout en main…et d’affronter ses ennemis dans l’arène politique. Le Commandant en chef de la coalition Benno Bokk Yaakaar a décidé de se battre jusqu’au bout pour garder son fauteuil…

Le Président de la République Macky Sall est devenu libre. Plus de fardeau sur lui, après s’être libéré de ses engagements internationaux. Macky Sall devient libre de toute charge. Il a libéré la présidence de l’Union Africaine. Et aujourd’hui il se consacre à la défense de son fauteuil. Ce qui laisse croire que le combat entre lui et tous ses adversaires déclarés, va être épique. Macky Sall n’est pas un homme à lâcher un seul morceau face à ses adversaires.

Il a décidé de siffler la fin de la récréation et de mettre tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar sur le pied de guerre. Désormais plus aucun espace ne sera laissé à Sonko et ses ouailles. Un avant-goût vient d’être donné ce jeudi 16 février. Ousmane Sonko et sa troupe avaient l’habitude, à chaque fois qu’un évènement se déroulait, de sortir et faire les premiers pas pour s’adresser à la presse…

Qu’est qu’il s’est passé jeudi ? Des responsables de premier plan de l’Alliance pour la République (APR) après le report du procès devant opposer Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko pour diffamation, ont convoqué la presse pour apporter tout leur soutien à leur camarade de parti, mais aussi avertir toute l’opposition.

Quand il s’agira de faire face à l’opposition, Macky Sall se veut prêt sur tous les plans. La méthode utilisée par les forces de l’ordre pour extraire Ousmane Sonko de son véhicule qui le menait du Palais de justice à son domicile, pour l’y conduire de force à bord d’une auto de la police, ensuite celle utilisée une fois sur les lieux, pour l’empêcher de se rendre au siège de son parti pour y tenir une conférence de presse, montre que Macky Sall reprend la situation en main.

En dehors de la confrontation physique sur le terrain, Macky Sall attend ses adversaires dans un tout autre domaine aussi bien politique que juridique. Il sait très bien que dans les prochains mois, le débat va être d’ordre juridique et que ce sera une guerre d’opinion qui va être menée entre lui et l’opposition. Une confrontation qu’il ne tient pas du tout à perdre. Ainsi, la troisième candidature sera portée à la place d’un troisième mandat et d’éminents juristes vont porter le combat.

Macky Sall se prépare sur tous les plans, à présent qu’il est libre de ses obligations internationales, après son mandat d’un an à la présidence de l’Union africaine. Et, il ne compte céder un seul pouce de terrain à toute l’opposition. Macky Sall est aussi maître dans l’art d’occupation du terrain politique. S’il a réussi à surprendre Me Abdoulaye Wade et à le déboulonner du pouvoir, c’est qu’il reste un redoutable politicien qui a plus d’un atout sous la manche.

Ousmane Sonko doit craindre car Macky Sall le politicien est dans l’arène. Il a troqué son manteau de chef d’Etat contre celui du candidat Macky Sall. Et sur ce terrain si glissant, il est dangereux. Macky Sall sait qui’il reste majoritaire dans une grande partie du Sénégal et ses réalisations plaident en sa faveur…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn