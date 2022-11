Macky est foutu…un DG « milliardaire » sème la pagaille

Macky Sall a beau travailler pour améliorer le quotidien des Sénégalais, certaines personnes proches de lui, gâchent tout. Et ce qui fait mal dans tout cela, c’est que ce sont des personnes qu’il a nommées à des postes de responsabilité qui font ces sales besognes. Comme le DG d’une grande société publique de la place qui, nommé avec un compte bancaire quasi vide, se retrouve à la tête d’un empire financier. Et ce DG, de par son arrogance et ses coups fourrés, fait détester le Président Macky Sall partout où son nom est cité…

Ancien Directeur d’une radio d’un défunt groupe de presse privé, il s’était fait distinguer par son incompétence et sa propension à entrer en conflit avec les employés. Malgré le zèle qu’il affiche à l’endroit du Président de la République, certains le qualifient d’opportuniste, en retraçant son parcours politique. Il a été militant de And-Jëf dans le passé, avant de rejoindre le Parti démocratique sénégalais (PDS), lorsque ce parti était au pouvoir.

C’est sous Eva Marie-Coll Seck, à l’époque ministre de la Santé qu’il a quitté la radio du défunt de groupe de presse privé dont nous parlons pour un juteux poste de Directeur général d’un service de santé très prospère. A l’époque, il s’était montré très proche du Président de la République Macky Sall, alors Premier ministre. Il se montrait dans toutes les manifestations que présidait Macky Sall.

Pourtant, dès que Macky Sall a commencé à connaître sa descente aux enfers sous le règne du Président Me Abdoulaye Wade, il n’a pas hésité à lui tourner le dos pour rejoindre honteusement la Génération du concret, le mouvement créé par Karim Wade. A la Génération du concret, il faisait également preuve d’un zèle démesuré. Malgré tout, il allait être débarqué de son poste à la tête de la structure sanitaire qu’il dirigeait…

Ruminant sa déception et sa rage, il allait à nouveau retourner auprès de Macky Sall, dès qu’il avait senti que le vent était en train de tourner en faveur de ce dernier et que la chute du régime du Président Abdoulaye Wade, était inévitable. Il a fait des pieds et des mains pour se faire nommer au poste de DG de la puissante structure publique. Poste qu’il occupe jusqu’à présent. Il est également maire d’une commune. Mais depuis qu’il est DG de cette structure publique, les conflits entre lui et les employés ne manquent pas.

Il menace de représailles tous les employés de cette structure qui ne se soumettent pas à ses ordres. Il se permet même d’interférer dans les champs de compétence des directeurs de départements de la société. Avec lui, rien n’est de trop pour continuer à être dans les bonnes grâce du Chef de l’Etat.

Finalement, il ne fait que desservir le Président de la République Macky Sall. Il ne voit même pas qu’à cause de ses agissements, les populations tournent le dos à Macky Sall. Il irrite en même temps l’opposition qui se met à crier et à réclamer son limogeage. L’opposition lui reproche son esprit trop partisan. Alors qu’il est à la tête d’une société qui doit parfois respecter l’équilibre entre le parti au pouvoir et l’opposition.

Et ce qui fait encore mal, c’est que le DG fait partie de la nouvelle classe des milliardaires aux côtés du griot reconverti en homme d’affaires, Farba Ngom, d’Arona Dia, de Cheikh Oumar Anne, d’Abdoulaye Daouda Diallo et d’Amadou Samba Kane. Devenu immensément riche, le DG a aussi fait monter son d’gré d’insolence et d’arrogance. Tout a augmenté chez lui en…mal. Son comportement insupportable a un impact sur le leadership de Macky Sall qui s’attire les foudres des victimes du DG.

Peu importe, il lui faut faire preuve de tout ce zèle pour être maintenu à son poste de DG. Au même moment, les employés de la société publique où il est Directeur général, s’émeuvent de certaines dépenses à la folie qu’il ordonne et qui ne font que mettre la structure dans le noir. En tout cas, il est temps pour le Président de la République Sall de mettre fin aux dérives de ce Directeur général. C’est à cause des agissements d’hommes de sa trempe que le régime se coupe des populations.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn