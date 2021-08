Macky étouffe le scandale de l’oxygène…Qui protège-t-il ?

Que se passe-t-il entre Macky Sall et son ministre Abdoulaye Diouf Sarr ? le scandale de l’oxygène au ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) qui fait grand bruit au Sénégal et dans le milieu politique en France qui suit de très près l’évolution de cette affaire, est en train d’être étouffé dans l’œuf comme si l’état ne cherchait ni coupable ni victime mais le silence total sur cette affaire…Et le maitre d’œuvre de cette opération de nettoyage n’est autre que le président Macky Sall, lui-même.

L’oxygène destiné aux malades de la covid dans les Centre de Traitements des épidémies (CTE) étaient vendus selon le Dr Babacar Niang du SUMA Assistance. « Je vous dis qu’il y a des malades qui payaient 900 000 F CFA d’oxygène, pendant leur hospitalisation », a déclaré le Docteur Niang, médecin-chef à Suma-Assistance, invité de l’émission « Jury du dimanche » sur iRadio. Un véritable scandale dans la gestion de la Pandémie covid qui est sur le point d’être rangé dans les tiroirs.

Au moment ou le FMI (Fonds monétaire internationale) demande au Cameroun de mettre à la disposition de la Justice les ministres incriminés dans le scandale des fonds Covid, le Sénégal protège des responsables incriminés dans la gestion opaque de l’oxygène destiné aux malades de la Covid. Et ce sont des dizaines de familles qui ont eu à payer l’oxygène dans les cliniques comme nous pouvons le voir sur cette facture d’une femme déjà décédée de covid…

Et comment comprendre qu’après tout ce scandale qui a ruiné des familles entières qui se sont cotisées pour payer des factures, le président de la république décide de rendre gratuit les prises d’oxygène dans les cliniques privées. Et c’est un tweet d’un de ses plus proches collaborateurs qui nous l’apprend sur les réseaux sociaux. Comme si c’était une grâce venue du ciel alors cela devrait être un droit à la santé.

Le collaborateur du Chef de l’état commence par écrire… « Bonne Nouvelle » avant de donner la suite : « Oxygène gratuit dans les cliniques privées. Sur instruction du Pdt Macky Sall, l’Etat prendra désormais en charge l’approvisionnement en oxygène des cliniques privées ayant des CTE. Ainsi, l’oxygène ne sera plus facturé aux patients des cliniques privées »…Incroyable mais vrai. Le président qui rend la prise d’oxygène gratuite après la cascade de victimes de la covid sans doute à cause du manque d’oxygène.

Le président Macky Sall qui devrait, dans la foulée des révélations du Docteur Babacar Niang de Suma Assistance, demander au procureur de la République d’ouvrir une information judiciaire pour élucider l’affaire, ferme les yeux sur le scandale en annonçant la gratuité de l’oxygène. Pendant combien de temps le président Macky Sall fermera les yeux sur les scandales de ses ministres ? A l’heure de la reddition des comptes, il sera le seul à rendre compte car il aura étouffé les scandales par son silence.

Mame Penda Sow pour xibaaru