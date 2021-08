Le Sénégal exclu de Qatar 2022…Matar Ba et Augustin Senghor ont maudit nos stades

Une affaire qui a failli être étouffée à cause du scandale de l’oxygène rangé dans les tiroirs par le président de la République, Macky Sall. On peut dire qu’un scandale cache un autre scandale mais cette fois au niveau du Sport et plus particulièrement du Football Sénégalais. Et cela survient au moment même où le président sortant de la fédération de foot sénégalais brigue un 4ème mandat à la tête de la fédération Sénégalaise de football (FSF).

Le Football Sénégalais vient de subir un gros revers en pleine pandémie. Avec un ministre des sports qui est en place depuis le dimanche 06 juillet 2014 et un président de la FSF en place depuis 2009, le Sénégal ne figure pas dans la liste des pays africains dont les stades sont homologués pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar…Cela veut tout simplement dire que le Sénégal n’abritera aucun match éliminatoire de Qatar 2022…

Le ministre des Sports Matar est toujours en place…Et son complice, le président de la FSF cherche même un 4ème mandat à la tête de la discipline…Qu’avons-nous fait pour mériter des tels hommes à la tête du sport Sénégalais. Le président Macky garde toujours ce ministre qui n’a pas pu sortir un stade fonctionnel en 7 ans de présence à la tête du ministère. Et les dirigeants des ligues et des clubs s’apprêtent à reconduire Augustin Senghor à la tête de la FSF…

Une honte pour le Sénégal dont aucun stade ne figure dans la liste. Le Stade Lat Dior qui était le seul praticable dans le pays de Macky ne respecte pas tous les critères. En un mot, le Sénégal ne jouera même pas à domicile.

Voici la liste des Stades africains homologués par la FIFA pour le Qatar 2022…

La Confédération Africaine de Football a publié la liste des stades homologués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Algerie: Stade 5 Juillet Alger et Stade Tchaker Mustapha Blida

Angola: Estadio 11 de Novembro Luanda

Benin: Stade de l’Amitié General Mathieu Kérékou Cotonou

Burkina Faso: pas de stade homologué

Cameroun: Stade De La reunification de Douala Douala

Limbe Omnisport Stadium Limbe

Roumde Adjia de Garoua

Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo Yaounde

Stade Japoma Douala

Cape Vert : A inspecter

Centrafrique: pas de stade homologué

Congo : Alphonse Massamba Debat Brazzaville

Congo RDC: Stade TP Mazembe Lubumbashi

Cote D’Ivoire : Stade d´Ebimpé Abidjan

Djibouti: pas de stade homologué

Egypte: Cairo International Stadium Cairo

30th of June Stadium Cairo

Alexandria Stadium Alexandria

The Egyptian Army Stadium (Borg El Arab) Alexandria

Ismaily Sport Stadium Ismailia

Al-Salam Stadium Cairo

Suez Stadium Suez

Ethiopie :Bahir Dar Stadium Bahir Dar

Gabon: Stade Rénovation Franceville

Ghana: Accra Sport stadium Accra

Cape Coast Sports Stadium Cape Coast

Guinea : GLC Nongo Conakry

Guinée Bissau: A inspecter

Guinée Equatorial: Stade de Malabo Malabo

Stade de Bata – Nkoatoma Bata

Stade d’Ebebeyin Ebebiyin

Stade de Mongomo Mongomo

Kenya: Nyayo National Stadium Nairobi

Liberia: A inspecter

Libya: Martyres of Benina Benghazi

Madagascar :A inspecter

Malawi :A inspecter

Mali: pas de stade homologué

Mauritanie: Stade de Nouadhibou Nouadhibou

Stade Olympique de Nouackhott Nouackhott

Maroc-plusieurs stades : Complexe Mohammed V Casablanca

Complexe Sportif Prince Moulay Abdallah Rabat

Grand Stade Marrakech Marrakech

Stade Municipal de Berkane Berkane

Grand Stade Agadir Agadir

Grand Stade de Tanger Tanger

Mozambique: Estadio Nacional Do Zimpeto Maputo

Namibia: Pas de stade homologué

Niger: Pas de stade homologué

Nigeria: Plusieurs Stades : Nnamdi Azikiwe Stadium Enugu

National Stadium of Abuja Abuja

Adokiye Amiesimaka International Stadium Port Harcourt

Stephen Keshi Stadium Asaba

Akwa Ibom International Stadium Uyo

Samuel Ogbemudia Stadium Benin

Teslim Balogun Stadium Lagos

Rwanda: Stade Regional de Kigali Kigali

Sénégal: A inspecter

Afrique du Sud-Plusieurs stades : Soccer City Stadium (FNB Stadium) Johannesburg

Mbombela Stadium Nelspruit

Free State Stadium Bloemfontein/Mangaung

Royal Bafokeng Stadium Rustenburg

Loftus Versfeld Stadium Pretoria

Moses Mabhida Stadium Durban

Nelson Mandela Bay Stadium Port Elizabeth

Peter Mokaba Stadium Polokwane

Orlando Stadium Johannesburg

Moruleng Stadium

Lucas “Masterpieces” Moripe Stadium Pretoria

Dobsonville Stadium Pretoria

Cape Town Stadium Cape Town

Soudan: A inspecter

Tanzanie: Benjamin Mkapa National stadium Daresalaam

Togo: Stade de Kégué Lome

Tunisie: Stade Olympique De Rades Rades

Ouganda: St. Mary’s Stadium Kampala

Zambie: Heroes Stadium Lusaka

Levy Mwanawasa Ndola

Zimbabwe: Zimbabwe National Sports Stadium Harare