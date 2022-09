Macky fixe le cap pour le prochain gouvernement

Le Président de la République Macky Sall s’est adressé à la nation ce vendredi 16 septembre 2022. Le chef de l’État a évoqué plusieurs sujets notamment l’installation de la 14e Législature, la cherté du Loyer, des denrées alimentaires, l’État de Droit et la formation de son prochain gouvernement non sans évoquer les lourdes tâches assignées à ce dernier.

Dans son allocution, le président Sall a rappelé que le monde entier est frappé par une crise économique. Mais relève-t-il, « l’État du Sénégal a pris des mesures sans précédent de protection sociale et de soutien aux ménages pour plus de 620 milliards de nos francs ». Cet argent concerne 300 milliards de subvention au carburant de l’électricité au 31 septembre et du gaz, 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement du prix du blé et du sucre », renseigne-t-il.