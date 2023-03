Macky fout le feu au PASTEF…Sonko panique et change de stratégie

Macky Sall vient encore de mettre le feu dans les rangs du PASTEF. Les partisans d’Ousmane Sonko et les responsables de son parti ne savent plus à quels saints se vouer. Et les derniers agissements de Macky ont poussé le directoire de PASTEF à planifier une nouvelle stratégie pour espérer la victoire à la présidentielle de 2024. PASTEF adopte la stratégie de la terre brûlée. Pas question de laisser Macky dérouler sa feuille de route, sinon ce sera la fin d’Ousmane Sonko avant cette échéance électorale. Les dernières salves du Président Macky Sall ont troublé la tranquillité des « patriotes » qui pensaient que le pouvoir était dans leur « rue »…

Le PASTEF perd des points, et se retrouve véritablement en chute libre. Les Sénégalais se démarquent de plus en plus des points de vue adoptés par Ousmane Sonko. Ce dernier n’est plus crédible aux yeux des Sénégalais qui voient en lui, un affamé de pouvoir, prêt à tout pour y accéder. Ousmane Sonko est déterminé à mettre le pays à feu et à sang, rien que pour devenir Président de la République du Sénégal…

Il avait mis en place une stratégie rien que pour mettre en mal le pouvoir avec les populations, mais pour mieux polir son image. Beaucoup de Sénégalais se mettent à penser qu’Ousmane Sonko est un arnaqueur. La tête de file de PASTEF avait réussi à mettre à feu et à sang le Sénégal en mars 2021, en se faisant passer pour une victime d’un complot du régime.

Or, tout le monde sait qu’en fait (qu’importe qui a rédigé la plainte pour elle) mais que c’est une jeune fille sénégalaise du nom d’Adji Sarr qui avait déposé une plainte contre lui pour des faits de viols répétitifs et de menaces de mort. Adji Sarr déclare que les faits se sont déroulés au salon Sweet Beauty ou elle exerçait. Et que le dernier acte de viol s’était déroulé en pleine nuit durant le couvre-feu. Ousmane Sonko n’a jamais nié avoir mis les pieds au Sweet Beauty, mais seulement tient-il à justifier, c’était pour des soins de massage orthopédique, compte tenu de son état de santé et de la prescription de son médecin.

Là, il a tout faux. Pourquoi, compte tenu de tout cela ne s’est-il pas rendu dans un cabinet spécialisé en la matière ou à l’hôpital Général Idrissa Pouye ex-CTO réputé en la matière pour ses séances de massage, et non dans un salon de beauté. Ousmane Sonko s’enfonce le clou, après avoir déclaré qu’il ne connaissait pas le salon de beauté en question, et avoir reconnu qu’il s’y rendait après avoir été confondu par les caméras.

Les arguments d’Ousmane Sonko n’ont jamais tenu la route, surtout qu’après avoir été à nouveau confondu, il a déclaré s’être rendu dans le salon, uniquement parce qu’il était confronté à des moyens financiers. Ce qui n’était pas le cas compte de son statut d’alors de député, et que la majeure partie du coût de ses soins était prise en charge par l’Assemblée nationale.

Son jeu est découvert. Les Sénégalais découvrent la véritable nature d’Ousmane Sonko. Macky Sall, après avoir perdu du terrain, est en train d’en regagner. Tout le contraire d’Ousmane Sonko. Les Sénégalais se détournent de ce dernier. La dernière illustration en date, à Sédhiou où Macky Sall qui s’y trouve pour un Conseil des ministres décentralisé, y a véritablement réussi une démonstration de force. A Sédhiou, au vu des images, Et l’on comprend aisément l’attitude du PASTEF qui voit rouge après les premières images de cette sortie de Macky Sall à Sédhiou qui a rassemblé dans la rue près de 500 000 militants.

Les rues de Sédhiou appartenaient à Macky Sall. Et cela a mis les « patriotes » dans tous leurs états. Ousmane Sonko sait maintenant que Macky Sall est encore populaire dans la plus grande partie de la Casamance, de Sédhiou à Kolda en passant par Vélingara. Ousmane Sonko s’est réuni avec son staff, et ensemble, ils ont déroulé un plan d’action. Le PASTEF veut brûler les terres avant la présidentielle : amplification des manifestations de rue, occupation de plusieurs villes du pays par des sit-in permanents pour paralyser le pays. En panique, PASTEF veut rendre le pays ingouvernable avant la présidentielle.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn