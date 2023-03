Le véritable visage de Pastef que Sonko n’a pas montré à la…

S’il y a un adversaire qui donne du fil à retordre au président Macky Sall, c’est bien Ousmane Sonko. A l’instar de Idrissa Seck, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) use de toute sa sournoiserie pour accéder au pouvoir. Depuis quelque temps, il lance des clins d’œil à la communauté internationale. Mais le maire de Ziguinchor a oublié de montrer le véritable visage de son parti. Pastef a apporté un concept nouveau dans le landerneau politique. Il symbolise le radicalisme à son état pur. Ce qui risque de freiner l’expansionnisme international des patriotes.

A une année de la présidentielle, Ousmane Sonko change complètement de stratégie. Le maire de Ziguinchor est de plus en plus illogique dans sa démarche. Depuis ses débuts, il a vendu aux sénégalais une politique en dehors du système. Sonko a toujours prôné une politique anti-française. Mais le constat est qu’il a pris un chemin opposé à ses convictions. Il nage en plein système sans se retourner. Son seul objectif est d’arriver à détrôner Macky Sall. Pour cela, il compte sur l’aide de la communauté internationale. Dans une lettre, parcourue par Xibaaru, on y voit le leader de Pastef tenter de dédiaboliser son parti.

Pour Ousmane Sonko, Pastef est loin de la description que les gens du pouvoir en font. Le leader de l’opposition radicale présente son parti comme un formation «moderne intégrant les pratiques et standards internationaux de bonne gouvernance associative, rejetant les pratiques occultes». Sonko n’a pas tort de dire que Pastef a une histoire et un parcours. Née dans les bureaux des Impôts et Domaines, ce parti a été boosté par le président Macky Sall dans sa volonté manifeste de traquer Ousmane Sonko…

Depuis lors, ce parti ne cesse de se nourrir des persécutions du pouvoir. Désormais, il incarne l’opposition radicale. Pastef est devenu un parti qui prône la violence. Depuis l’avènement de Sonko, des concepts nouveaux apparaissent dans le landerneau politique. Le maire de Ziguinchor pense que la prise du pouvoir ne se fera que par la force de la rue. Depuis lors, il ne cesse de lancer des appels à la rébellion. En mars 2021, son appel a coûté la vie à quatorze jeunes. Les manifestations interdites et réprimées par les forces de défense et de sécurité, ont conduit à ce lot de morts. Depuis, il tente de lancer la seconde vague. Mais c’est un échec à tous les niveaux.

Alors Pastef continue sa radicalisation. Les jeunes de ce parti ont développé une véritable dictature sur les réseaux sociaux. Ils attaquent toute personne qui n’est pas d’avis avec le PROS (Président Ousmane Sonko). Journalistes, politiciens ou sénégalais lambda n’osent plus s’aventurer à contrecarrer le patriote en chef. Cette folie des membres de Pastef n’épargne même pas les chefs religieux. Ils sont devenus les dernières cibles des patriotes. Même si le maire de Ziguinchor refuse de l’admettre, ces partisans sont les seuls à avoir la témérité d’insulter les khalifes généraux. Il suffit juste de faire un tour sur les réseaux sociaux pour s’en apercevoir.

Ousseynou Seck, alias Akhenaton Aton, est le plus remarqué parmi ses insulteurs. Il passe la plupart de son temps à insulter les marabouts. Pour en avoir le cœur net, il suffit d’écouter ses vidéos sur YouTube. Alors si les patriotes refusent qu’il y a des insulteurs dans leur rang, qu’il nous disent dans quel parti milite Akhenaton. Sonko aurait dû faire cette précision dans la lettre qu’il a adressée à la communauté internationale. Mais comme à ses habitudes, il se croit plus malin que les 17 millions de sénégalais.

Pour couronner le tout, Pastef a fait de la jeunesse un instrument de combat. Les jeunes sont à la quête d’une nouvelle gouvernance. Ils voient en Sonko ce messie qui va changer la donne. Malheureusement, le patriote en chef les place au premier rang lors des affrontements. Toutes les victimes des dernières manifestations au Sénégal sont des jeunes. Alors on se demande comment Sonko et sa bande luttent pour les jeunes si à chaque fois que le besoin se fait sentir, ils les sacrifient.

Pastef est le prototype d’une nouvelle génération de parti politique qui n’a que la violence comme arme. Et pourtant les choses pouvaient en être autrement. Ce parti de l’opposition compte de brillants cerveaux. Sur les plateaux télés, ils sont capables de convaincre un mort. Mais Sonko et ses camarades sont loin de connaître les réalités politiques sénégalaises. Voilà pourquoi les électeurs ont peur de laisser le pouvoir entre les mains de pyromanes inexpérimentés.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru