Macky gagne tout jusqu’en 2024…Son opposition ne vaut rien

L’opposition rendue insignifiante : Macky Sall en roue libre

Le Président de la République Macky Sall est en roue libre. Il a réussi à réduire l’opposition à sa plus simple expression. Il peut dormir tranquille, car étant sûr de gagner toutes les élections qui se profilent à l’horizon d’ici 2024. L’opposition est inexistante. Sa principale composante, le Parti démocratique sénégalais (PDS) est décimé. Le PDS est amputé de plusieurs ténors qui se sentant frustrés, ont préféré aller voir ailleurs. Ce sont les partisans de Karim Wade en mal de popularité qui se trouvent actuellement aux commandes au PDS. Ce parti peine à mobiliser.

En voulant trop jouer à la ruse, Idrissa Seck est comme pris dans son propre piège. Le leader de Rewmi voit chaque jour son image dégringoler auprès des populations. Idrissa Seck perd du terrain. Ce qui est valable pour l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Ce dernier depuis sa sortie de prison, peine à retrouver la forme. Khalifa Sall n’arrive à investir le champ politique. Il n’a plus l’argent comme du temps où il était maire de Dakar avant son emprisonnement, et ne peut plus se payer le luxe d’être constamment aux côtés des populations.

Il y a bien Ousmane Sonko. Mais, lui est connu davantage pour son populisme. En réalité, Ousmane Sonko n’a réussi qu’à se transformer champion des « like » et « j’aime » des réseaux sociaux. Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall sont des clowns insignifiants, insipides et haineux. Des hommes incapables de mobiliser plus de dix personnes même dans les quartiers où ils habitent. Eux aussi ne se signalent qu’à travers des communiqués pour prouver qu’ils existent encore.

Tout ceci pour dire que le Président de la République Macky Sall aura finalement réussi à ‘’dompter’’ son opposition. Macky Sall peut ainsi en toute tranquillité, préparer les prochaines élections locales ainsi que les législatives à venir.

La rédaction de Xibaaru