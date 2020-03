Macky lève le glaive contre…les voleurs de la République

Epinglée par l’OFNAC, Mme Socé Diop Dione limogée…Macky fait un pas en avant dans la lutte contre la mal gouvernance

Un pas avancé dans le cadre de la lutte contre la mal gouvernance. Le Président de la République Macky Sall vient de limoger Mme Socé Diop Dione de ses fonctions de Directrice générale de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP). Cette dernière se trouve épinglée par les rapports d’activité 2017-2018 de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Mme Socé Diop Dione est ainsi épinglée pour les délits « d’escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics ».

Au moment où des associations de la société civile, des activistes s’érigent contre la mal gouvernance et ne cessent de réclamer que tous ceux qui sont responsables de détournement de deniers publics soient traqués, poursuivis, il est vrai que le Président de la République vient de prendre une décision très salvatrice.

Seulement, il ne s’agit pas que de cela. Le Chef de l’Etat Macky Sall doit pouvoir aller jusqu’au bout de son action. Relever Mme Socé Diop Dione de sa fonction de Directrice générale de l’ECBEP ne doit suffire. Le Chef de l’Etat doit laisser le dossier aller jusqu’au bout, en laissant la justice faire son travail dans ce domaine, si tant est que Mme Socé Diop Dione est vraiment coupable des faits qui lui sont reprochés par l’OFNAC.

Le Sénégal ne doit plus être cette République de deux poids, deux mesures (Coumba am ndèye, Coumba amoul ndèye). La bonne occasion pour le Chef de l’Etat de prendre le taureau par les cornes. Ce qui revient à dire que c’est l’occasion idéale pour le Chef de l’Etat à quel point, il tient à ce qui a été son slogan de campagne en 2012, à savoir une gestion sobre et vertueuse.

Ce qui veut dire que tous les ministres, directeurs généraux de société nationale, publique épinglés dans les rapports d’organes de contrôle doivent être limogés, en même temps poursuivis en justice. Les Sénégalais n’attendent pas moins du Chef de l’Etat.

La rédaction de Xibaaru