Les ministres et DG qui doivent être traduits devant le procureur

Rapports publiés par les corps de contrôle : Le temps pour les coupables de payer, est venu

Les rapports publiés par les organes de contrôle sont sans équivoque. Ils ont nombreux, les ministres, directeurs généraux à être épinglés par ces dits rapports. Il serait injuste que Mme Socé Diop Dione soit la seule à être épinglée et jetée à la vindicte populaire. Non, elle ne doit pas être la seule à payer dans ce cas !

A travers ses rapports d’activités, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) affirme avoir enregistré 138 plaintes. A travers celles-ci, vingtième-et une pour des faits de détournements de deniers publics avec seize plaintes pour escroquerie, quinze pour corruption. C’est dire que Mme Socé Diop Dione ne doit pas être la seule à payer la note.

Il n’y a pas que les seuls rapports de l’OFNAC. Dans quels tiroirs sont rangés ceux d’autres organes publics de contrôle. En réalité, le Chef de l’Etat Macky Sall se retrouve avec du pain sur la planche. L’ancien ministre de la Jeunesse, le ci-devant Chef de cabinet du Président de la République Mame Mbaye Niang, grand donneur de leçons mais plus grand comploteur contre la République, quand bien même, il traîne de nombreuses casseroles, est cité dans un rapport de l’Inspection générale des finances. Mame Mbaye Niang est cité à travers ce rapport pour des détournements de fonds dans le cadre du Programme de développement des activités agricoles communautaires (PRODAC). Depuis que ce rapport a été publié, Mame Mbaye Niang continue à pavaner, et même à narguer les Sénégalais en se mettant à monter toutes sortes de sales complots contre des citoyens de la République. Dans n’importe quelle autre République non bananière, Mame Mbaye Niang aurait répondu des faits pour lesquels, il est accusé. La honte n’a jamais tué au Sénégal. Pourtant, l’occasion doit être belle pour le Président Macky Sall, avec le limogeage de Mme Socé Diop Dione, non seulement de virer Mame Mbaye Niang, mais qu’il réponde des faits qui lui sont reprochés dans le cadre du PRODAC.

Mame Mbaye Niang ne peut passer le temps à berner les Sénégalais, et à continuer à divertir tout un peuple dans sa stupide thèse de complot contre le Chef de l’Etat concoctée par des autorités de la République. Rien que pour faire oublier qu’il est cité dans un rapport. Qu’à cela ne tienne. Mame Mbaye Niang est appelé à répondre des faits qui lui sont reprochés.

Avec lui, d’autres têtes sont appelées à tomber. Car, il résulte des rapports de l’OFNAC que de ministres, directeurs généraux de société sont sous les coups des délits de concussion, complicité de concussion, faux et usage de faux prévus par les articles 156, 132 et suivants du Code pénal. Cheikh Oumar Hanne, le ministre de l’Enseignement supérieur, ancien Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) est cité lui aussi dans un rapport de l’OFNAC, mais lui aussi pavane, comme si rien n’était. Mouhamadou Makhtar Cissé doit aussi répondre de sa gestion du temps où il était Directeur général de SENELEC.

La rédaction de Xibaaru