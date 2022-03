Macky « marabouté » par….des ministres nullard identifiés

Macky Sall est-il sous l’emprise de ministre nullards qui sont toujours promus malgré leur incompétence ?

Dixième anniversaire de l’accession au pouvoir du Président Macky Sall, le 25 mars 2022. Dix ans durant lesquels, le chef de l’Etat a multiplié les réalisations d’infrastructures dans plusieurs secteurs. Dix ans pendant lesquels il a dû faire face à une opposition de plus en plus radicale. Durant ces dix années de règne, le locataire du Palais a fait de nombreuses promesses. Si certaines sont tenues, d’autres peinent encore à se matérialiser. Pendant ces dix années au pouvoir, Macky Sall a travaillé avec trois chefs de gouvernements. Mais seuls trois ministres ont survécu dix ans aux côtés du commandant en chef.

Voici les ministres catastrophes « récompensés » par Macky Sall depuis dix ans…

Dans sa parution de ce samedi, nos confrères de l’observateur ont dévoilé les trois ministres qui, en dix ans, ont cheminé avec le Président Macky Sall. Il s’agit notamment d’Abdoulaye Daouda Diallo de l’Alliance pour la République (APR), Serigne Mbaye Thiam du Parti Socialiste (PS) et Oumar Guèye qui a migré du parti Rewmi vers l’APR. Ces trois ministres ont réussi la prouesse d’avoir résisté à tous les remaniements. Mais ils sont loin d’être les meilleurs dans leurs domaines respectifs. Comme n’a cessé de le démontrer Xibaaru, ces ministres, qui ont longtemps cheminé avec Macky, ont été catastrophiques dans tout.

Serigne Mbaye Thiam est sans doute celui qui occupe le haut de ce podium. Partout où il est passé, il s’est exprimé de la pire des manières. Ancien ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et celui de l’éducation nationale, le socialiste a failli détruire le secteur de l’enseignement. Les nombreuses grèves enregistrées avaient complètement paralysé le secteur. D’ailleurs de nombreux syndicalistes avaient réclamé son départ. Mais en lieu et place, le chef de l’Etat l’a bombardé au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dans un pays qui a soif et très mal assaini.

Pour preuve la Sen’eau annonce encore des perturbations dans la distribution de l’eau alors que notre pays organise le « Forum Mondial de l’eau ». D’ailleurs cette société est une véritable épine dans le pied du ministre Serigne Mbaye Thiam. Et Oumar Guèye ne vaut pas mieux que son camarade. Depuis qu’il est chargé de régler la lancinante question des inondations, il se plante toujours malgré les milliards déjà investis.

Les inondations à répétition, chaque année, à Keur Massar et dans les autres régions du Sénégal suffisent largement pour montrer son incompétence. Lors des élections locales du 23 janvier, il a même été battu à Sangalkam. Et pourtant ce ministre nullard est aussi le porte-parole du gouvernement. Rien d’étonnant puisque c’est aussi un gouvernement de nuls dont fait partie le ministre des finances le plus nul de tous les gouvernements du Sénégal, Abdoulaye Daouda Diallo…

Abdoulaye Daouda Diallo a été le pire ministre de l’intérieur que le Sénégal n’ait jamais connu. L’organisation médiocre des élections législatives de juillet 2017 le prouve à suffisance. 50 milliards ont été dépensés uniquement pour la confection de cartes d’électeurs. Un véritable gaspillage dans un pays pauvre et très endetté. Depuis 2019, le chef de l’Etat l’a promu au ministère des Finances et du budget malgré ses résultats médiocres.

Le maintien de ces trois ministres prouve à suffisance que Macky est l’artisan de son malheur. Le locataire du Palais aime s’entourer de ministres catastrophes et de conseillers incapables de remplir leur rôle. Malgré les efforts consentis pour le développement du pays, le chef de l’Etat n’arrive pas à faire l’unanimité. S’il en est ainsi, c’est parce qu’il est incapable de se débarrasser des oiseaux de « malheur » qui gravitent autour de lui. Mais il a la chance de rectifier le tir au prochain remaniement ministériel.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru