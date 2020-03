Macky ne doit pas utiliser le coronavirus comme alibi…

Monsieur le président : Gouverner c’est prévoir

Quand on est président, on dispose de beaucoup de pouvoirs, mais il faut savoir comment les utiliser. Quand on est président, on possède à sa disposition des ressources mobilisées, mais il faut savoir convenablement les allouer. Quand emprunter est facile, on ne doit pas le faire juste pour le faire. Quand le prix du baril de pétrole augmente, on hausse les prix de l’énergie pour éviter les subventions et nous préparer pour d’éventuels imprévus comme le coronavirus. Quand on est un pays qui dépend de l’aide pour combler son déficit budgétaire, on ne doit pas mettre des milliards n’importe où. Monsieur le Président, il ne faut surtout pas utiliser le coronavirus comme alibi de votre échec. Vous avez été imprévoyant et nous risquerons d’en payer les pots cassés. L’Etat peut et doit jouer le rôle de soutien de l’économie de manière systématique durant ces moments, cependant nous avons trop mal investi et l’Etat ne sera pas en mesure de relancer une économie déjà agonisante.

Déjà vu

En novembre 2002, le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), une nouvelle maladie humaine mortelle soupçonnée d’être d’origine animale, a fait son apparition en Chine. Les dirigeants chinois ont d’abord minimisé les effets du nouveau virus et masqué l’étendue de sa propagation. Mais la maladie s’est rapidement déplacée vers d’autres pays, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé en 2003 à qualifier le virus de « menace pour la santé mondiale ». Sous un contrôle public intense, les dirigeants chinois ont finalement reconnu en avril 2003 que les gens étaient mourants, ils se sont excusés de leur échec de leadership dans la résolution du problème et ont lancé une série d’initiatives pour essayer de contenir la maladie, minimiser ses dommages économiques et protéger la santé publique.

En juillet 2003, l’épidémie initiale de SRAS était terminée. Mais les spécialistes mondiaux des maladies infectieuses étaient préoccupés par le fait que le virus pourrait réapparaître, comme la grippe, ou que d’autres virus de même mutation pourraient passer de l’animal au monde humain. Le 5 janvier 2004, la Chine a confirmé le premier cas de SRAS dans la province du Guangdong, où l’épidémie de 2003 s’était produite. Le 27 janvier 2004, les responsables de la République populaire de Chine ont reconnu que plusieurs troupeaux d’oiseaux en Chine étaient infectés par la même souche mortelle de grippe aviaire qui avait fait des ravages dans les populations d’oiseaux et tué des humains dans d’autres pays asiatiques.

Avant l’épidémie, la Chine avait réussi à maintenir une croissance économique rapide. Entre 1979 et 2002, la croissance du PIB réel a été en moyenne de 9,3 % ; il a augmenté de 8,0 % en 2002. Au cours du premier trimestre de 2003, le PIB réel a augmenté de 9,9 % par rapport au premier trimestre 2002, le taux de croissance trimestriel le plus rapide depuis 1997. L’impact du SRAS a été largement ressenti au deuxième trimestre, d’une année sur l’autre. La croissance du PIB réel a ralenti à 6,7 %. Cependant, au troisième trimestre, le PIB réel d’une année à l’autre a bondi de 9,1 %. Dans sa totalité, le SRAS a eu un impact relativement mineur et de courte durée sur l’économie chinoise dans son ensemble en 2003.

Ayant fait son apparition en décembre 2019, dans la ville chinoise de Wuhan, le coronavirus (Covid-19) est en train de se propager dans le monde. À la date du 8 mars 2020, le bilan officiel de l’Organisation mondiale de la Santé faisait état de 3 584 personnes décédées et de 105 586 personnes infectées. En dehors de la Chine, près de 25 000 personnes ont été infectées dans plus de 100 pays, principalement en Corée du Sud et en Italie. Face à cette situation, comment le Sénégal, qui présente un budget de santé plus faible que les intérêts du service de sa dette, pourra s’en sortir ?

Un partenariat hasardeux

Il faut noter que ces dernières années, la Chine est devenue un acteur majeur sur la scène mondiale. De ce fait, le virus présentera un impact négatif sur l’économie mondiale. Elle est la deuxième économie mondiale avec une part de presque 16 % dans le PIB mondial et de presque 13 % dans les exportations mondiales de marchandises.

En 2018, les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Chine ont été de 1 580 milliards de francs CFA et la Chine est le 2e partenaire commercial du Sénégal et le 1er investisseur dans le pays. Elle a investi dans plusieurs projets d’infrastructures au Sénégal dont le grand Théâtre National inaugurée en 2011 et le Musée des Civilisations Noires financé par la Chine à plus de 30 millions de dollars. Dans l’industrie des transports, on peut noter l’autoroute Ila Touba qui a coûté 800 millions de dollars financés par la Chine, la nouvelle arène nationale de 20 000 places estimée à 50 millions de dollars. Dans le domaine agricole, la Chine appuie le Sénégal notamment dans son plan d’autosuffisance en riz, à travers l’accompagnement technique et la formation. La Chine représente aussi un partenaire stratégique du Sénégal dans l’installation du parc industriel de Diamniadio, destiné au développement de l’industrie textile.

Le ralentissement économique, en particulier en Chine, en Europe, et aux États-Unis, aura un impact direct sur les fondamentaux économiques du Sénégal. Le budget national du Sénégal et sa population sont extrêmement vulnérables aux fluctuations des prix des produits alimentaires et pétroliers. Dans le même temps, l’économie intérieure du pays repose sur une base fragile, les arachides, les phosphates, le coton, et le tourisme représentant la vaste majorité des recettes d’exportation. Les envois de fonds représentent une autre source considérable de devises étrangères, de revenus des ménages et de lutte contre la pauvreté. Certaines études estiment que ces transferts représentent plus de 10 % du PIB, mais le pays risque de constater une baisse des envois de fonds à cause de l’impact du coronavirus.

Le danger de quémander

La forte dépendance du Sénégal à l’égard de l’aide étrangère est une autre variable clé pour la performance économique, les revenus de la classe moyenne et la capacité globale de développement du Sénégal. Dans le cadre de son budget, le ministère des Finances prévoit que l’aide représentera un pourcentage non-négligeable du budget du pays. Toute diminution de l’aide publique au développement, en provenance de la Chine, dans les pays européens et des pays du Moyen-Orient, aura une corrélation directe avec la performance du Sénégal.

Selon Meadows, représentant du 11ème district du Congrès de Caroline du Nord, les États-Unis nous ont fourni une aide étrangère cumulée d’un montant total de plus de 1 722 390 000 000 de francs CFA et la Millennium Challenge Corporation a sélectionné le Sénégal comme éligible pour développer un deuxième pacte. La demande d’aide bilatérale du Sénégal au titre du budget de l’exercice financier 2017 s’élevait à 103 100 000 dollars des États-Unis, y compris : 56 000 000 dollars pour les programmes de santé mondiale ; 44 800 000 dollars au titre de l’aide au développement ; 1 000 000 dollars pour l’éducation et la formation militaires internationales ; 1 000 000 dollars pour la non-prolifération, la lutte antiterroriste, le déminage et les programmes connexes ; et 300 000 dollars pour le financement militaire étranger.

En 2013, la Chine avait octroyé au Sénégal un prêt sans intérêt de 3,2 milliards F CFA ainsi qu’une subvention de 8,8 milliards F CFA pour le financement de différents projets. Entre 2012 et 2017, plus de 1000 milliards F CFA ont été injectés par la Chine au Sénégal sous forme de don et ou sous forme de prêts concessionnels.

Selon le site du gouvernement français, « l’AFD a engagé près de 1,5 milliards d’euros, soit 982 735 450 350 F CFA au Sénégal, tous produits financiers et tous secteurs confondus. Parmi les projets emblématiques : le projet de Train Express Régional (TER) de Dakar (100 000 000 d’euros soit 65 515 696 690 F CFA), le projet KMS III qui doit permettre de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de Dakar (93 000 000 d’euros soit 60 929 597 921 F CFA, octroyés en juillet 2016), plusieurs projets destinés à la diversification du mix énergétique sénégalais ».

Les conditions économiques actuelles difficiles du Sénégal constitueront probablement la mise en œuvre de l’aide des donateurs un peu plus difficile. La dette du Sénégal a franchi la barre des 9 000 milliards et les ressources mobilisées ont malheureusement été mal allouées et ne génèrent pas assez de retour sur investissement. La croissance relativement élevée, est exclusive et n’a pas pu aider à créer des emplois. On note une liquidité limitée des banques commerciales et un marché limité pour les nouvelles émissions d’obligations du Trésor. À cela, s’ajoutent les décisions de financement du gouvernement qui sont souvent influencées plus par des considérations politiques qu’économiques.

Monsieur le Président, qu’allons-nous faire ?

Mohamed Dia