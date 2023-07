Le chef de l’État, Macky Sall, a présidé ce samedi la cérémonie de réception du Terminus de la Gare TER-AIBD. Après s’être offert un bain de foule et avoir profité d’un accueil très chaleureux des populations, le Président de la République a rappelé que son ambition est que le “le TER aille encore plus loin pour desservir d’autres localités ; plus loin dans le Sénégal des profondeurs, parce que c’est cela notre vision du Sénégal émergent, dans la justice sociale et l’équité territoriale”.