Macky Sall et Mbacké, c’est quoi le problème ?

La politique est une équation à plusieurs inconnus où parfois on se pose la question à savoir pourquoi, comment c’est possible de vivre des situations inexplicables.

Entre le président Macky Sall et le département de Mbacké, un mariage jamais consommé qui a abouti à un divorce.

En effet, la coalition présidentielle n’a jamais prospéré dans le département de Mbacké. Les défaites successives ont fini de donner une idée au président Macky Sall qui a tout bonnement mis une croix sur Mbacké et tout le potentiel électoral qu’il représente. Deuxième département du Sénégal avec Touba qui polarise électorat important, le mythe du vote mouride qui jadis était considéré comme faiseur de roi s’est démystifié laissant sur place une bande de responsables dont l’incompétence sur le terrain a fini d’éveiller le pouvoir. Eh oui Touba ne vote plus pour le président Macky Sall.

A qui la faute ?

Certaines voix se sont levées pour pointer du doigt l’ancien coordonnateur départemental, Moustapha Cissé Lo qui a toujours fait montrer d’une insolente politique dont il est le véritable patron. Alors que la particularité de la Ville Sainte n’autorise pas Certaines attitudes qui a valu à El Pistolero ses déboires. Maisons incendiés, insultes, menaces de mort, toit y passe.

Ne pouvant plus supporter les supplices et autres contraintes, le lieutenant de Macky Sall plie bagages et s’installe définitivement dans la capitale.

Ainsi commence le tohu bohu politique où telle une armée mexicaine, toit le monde est chef.

Des chefs religieux pour assurer la relève ?

Le ralliement des marabouts et autres chefs religieux commencent. Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma, ministre conseiller est propulsé en tête de peloton pour continuer l’œuvre de Moustapha Cissé Lô mais tarde toujours à s’imposer.

Les quelques responsables sporadiques tentent des percées politiques mais butent sur un manque d’expérience et une arrogance démesurée de la chose politique.

On assiste à chaque visite du chef de l’état à des passes d’armes incompréhensibles.

Modou Mbacké Bara Doli nommé récemment conseiller par Macky Sall, Aliou Sylla, Docteur Sylla, Sokhna Astou Boury pour ne citer que ceux-là n’ont jamais réussi à faire gagner la coalition Benno Bokk Yaakar.

La sanction du Chef ?

A quelques encablures des élections locales, le chef de l’état déploie plusieurs stratégies politiques pour gagner le maximum de mairies et de conseils départementaux.

Ainsi, tournées économiques, audiences politiques, tout y passe. Et jusqu’à présent le département de Mbacké est laissé en rade.

Le président zappe les responsables locaux qui tentent tant bien que mal de s’imposer.

A Mbacké, le principal responsable politique au râlent de coordonnateur départemental assure la base politique mais reste toujours en l’état

A Touba, les principaux acteurs politiques sont fatigués ou bien ont tourné le dos au président Macky Sall.

Dans les autres contrées, l’hivernage a pris la place à l’activité politique.

En tout état de cause, les chances de la coalition présidentielle sont minimes et seule une action d’éclat du patron peut bouleverser la tendance et faire basculer les choses de son côté. Sinon ce serait une énième débâcle de Macky SALL et de la coalition Benno Book Yakaar.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn