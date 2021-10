Macky Sall réactive le « Cleaning day »

Le Président de la République, Macky Sall a présidé, ce mercredi 20 octobre 2021, le Conseil des Ministres, au Palais de la République. Abordant la question liée à l’amélioration du cadre de vie des populations et de la modernisation de nos villes, le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement, la priorité qu’il accorde à la propreté dans toutes les collectivités territoriales du pays.

Le Président de la République, Macky Sall a invité, ce mercredi, le Ministre en charge de l’Hygiène publique, à relancer l’organisation régulière des Journées nationales de nettoiement (Cleaning day) avec l’implication au premier plan, des collectivités territoriales et des forces vives de la Nation.

“Le Président de la République encourage, d’ores et déjà, les actions notables et visibles accomplies par l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets (UCG) sur l’étendue du territoire national, tout en demandant une amplification de ses activités à travers le renforcement des emplois dans le secteur avec les 12000 emplois du programme ” XËYU NDAW ÑI “, dans une perspective d’une véritable économie circulaire dans ce secteur (nettoiement, traitement, recyclages, valorisation)”, rapporte le communiqué du Conseil des Ministres.

D’après ledit communiqué, le Chef de l’Etat a signalé, dans ce cadre, l’urgence d’accentuer la mise en œuvre du Programme de Modernisation de la Gestion des déchets (PROMOGED), programme doté de ressources conséquentes, qui doit intégrer des volets prioritaires “sensibilisation des populations” et appropriation durable de la stratégie nationale de gestion des déchets, par les acteurs de l’écosystème de l’hygiène publique, du nettoiement et de la propreté.

Aussi, le Chef de l’Etat a demandé, en outre, au Ministre en charge de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, de poursuivre, en relation avec les collectivités territoriales et autres parties prenantes, les projets d’embellissement et d’équipement en mobiliers urbains de nos villes et communes.