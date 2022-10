Macky se perd…il tombe dans les nombreux pièges de Sonko

En deux mandats, le Président Macky Sall a réussi à bâtir un empire solide. À la tête de la plus grande coalition, il a réussi à réduire une partie de l’opposition à sa simple expression. Mais un opposant continue de passer entre les mailles des filets. Il s’agit de Ousmane Sonko. Le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) est devenu la plus grande menace à laquelle fait face le chef de l’Etat. Cet adversaire créé de toute pièce par le locataire du palais, continue de faire tomber son « bienfaiteur » dans ses pièges les plus improbables.

Si Ousmane Sonko est devenu cette personnalité qu’il est actuellement en politique, il le doit au Président Macky Sall. Le locataire du Palais a fait de l’actuel maire de Ziguinchor un puissant adversaire. Ancien inspecteur des impôts et Domaines, Sonko ne pesait rien sur l’échiquier politique. Mais il a réussi à trouver la bonne formule pour se propulser au sommet. Sonko n’a pas cherché loin, il s’est fait virer de la fonction publique. Ce qui l’a poussé à se radicaliser contre le pouvoir.

Ces discours incendiaires commencent à séduire. Alors il devient une menace pour la mouvance présidentielle. Face à un tel adversaire, Macky a déployé l’artillerie lourde. Malheureusement, les moyens disproportionnés qu’il a utilisés n’ont fait que renforcer son adversaire. Sonko est rusé, il joue la carte de la victimisation devant la toute puissance de Macky Sall. Même si Sonko est coupable, il trouve la manière de s’en sortir. La naïveté de Macky sauve toujours Sonko.

En mars 2021, il avait poussé les jeunes à l’insurrection. L’issue de ces manifestations, tout le monde l’a constatée. Des milliers de jeunes étaient sortis dans les rues. Quatorze d’entre eux ont perdu la vie. La répression sanglante a réussi à faire passer Macky Sall pour le principal auteur de cette tuerie. Et pourtant le patriote en chef est aussi responsable que le Président…

À quelques mois de la présidentielle de 2024, Macky Sall continue de tomber dans les pièges de Sonko. En attendant de connaître ce qui s’est réellement passé dans le jacuzzi du Sweet Beauty, le leader de Pastef a entamé son « Nemekou Tour ». Sonko a réussi à faire la promotion de sa tournée politique. On ne sait pas par quelle magie la Gendarmerie s’est invitée dans les affaires de Sonko.

Les hommes en bleu ont, d’abord, gazé le cortège de Sonko à Joal. Avant d’interdire aux habitants de Mbadane d’accueillir le maire de Ziguinchor dans la mythique place de leur village. Erreur monumentale ! Ces attaques contre le « Nemekou Tour » ont poussé les sénégalais à s’intéresser aux tournées de Sonko. Sans le savoir, Macky et son ministre de l’intérieur viennent de faire la promotion du « Nemekou Tour ». Depuis l’incident à Joal, il ne se passe plus un seul jour sans que les sénégalais ne prennent des nouvelles de cette tournée qui pouvait passer inaperçue.

Selon même une certaine presse, le général Moussa Fall de la Gendarmerie et Seydou Bocar Yague de la Police auraient mobilisé plus de 1000 éléments et du matériel sophistiqué pour surveiller Sonko. Les jeunes du Cojer de Malicounda avaient lancé des messages sur les réseaux sociaux pour saboter le passage de Sonko dans le département. Un message qui avait dégoûté plus d’un. C’est grâce à ces genres de comportement que le leader de Pastef bâtit son avenir politique.

Les préfets, qui interdisent le passage du cortège de Sonko pour faire plaisir au chef de l’Etat, doivent être lucides. La manière la plus intelligente de faire face à ces tournées du leader de Pastef, serait l’indifférence. Macky et ses hommes doivent éviter de tomber les pièges du maire de Ziguinchor. On peut défendre le régime sans pour autant faire la promotion de son opposant. Dans le cas contraire, Macky risque de se retrouver dans une situation très inconfortable.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru